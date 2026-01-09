IU、李鐘碩新年低調放閃！情侶同款被挖出　粉絲暴動：嗑到了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣情侶檔IU、李鐘碩（李鐘奭）於2022年底認愛，兩人從友誼昇華到愛情，穩定交往4年來，他們從來沒有放閃過，但不時會被發現熱戀的蛛絲馬跡。近日，李鐘碩穿著一件毛衣現身友人聚餐，就被眼尖粉絲認出IU也有同一件，令歌迷嗨喊「低調放閃」，默默被閃到。

▲▼李鐘碩新年低調放閃，穿著與IU一樣的衣服現身聚餐。（圖／翻攝自柳惠英YouTube）



李鐘碩近日出席 《瑞草洞》演員群年末聚會，演員柳惠英於9日釋出當天聚餐的幕後花絮，戲劇雖然在8月播畢，但演員間持續有聯絡，大家聚在一起度過溫馨冬天，宛如戲劇真實場景重新上演，令劇迷看得相當開心。

只是，有眼尖粉絲也發現，李鐘碩當天穿著出席的深黃色上衣，過去也曾經出現在IU身上，IU曾經穿著同樣款式的毛衣，與演員李妍私下聚會時，女方曾經貼出兩人的合照，IU與李鐘碩隔空放閃，也讓粉絲直呼「嗑到了」、「好閃」。

▲IU被發現與男友李鐘碩穿同件衣服。（圖／翻攝自李妍IG）



IU與李鐘碩過去是認識10多年的好友，男方出道以來首度認愛，在2022年底大方致謝並認愛，當時造成很大話題迴響。只是兩人交往後非常低調，也數度遭到誤傳感情生變，但兩人皆未正面回應過謠言，如今感情邁入第4個年頭，新年低調放閃，馬上就掀起熱議。