爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

記者劉宜庭／綜合報導

女模辛尤里以作風大膽聞名，原本擁有F奶傲人身材，之後又用自體脂肪隆乳，晉升H罩杯，大方承認整型的她，對自己極有自信，面對酸民攻擊，也始終抱持正能量面對。近來，她搭乘高鐵準備南下，火辣穿搭再度成為眾人目光焦點，一個彎腰、撕下痠痛貼布的動作，更是讓網友全都暴動了！

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▲辛尤里作風大膽，平時就常在社群網站分享大尺度辣照。（圖／翻攝自辛尤里Instagram）

辛尤里27日晚間透過Instagram發文，打卡地點顯示自己正在搭乘高鐵，準備南下，同時分享一段影片，畫面中，她身處正在行駛的高鐵車廂內，穿著超低胸白色細肩帶背心，雙手先是綑住頭髮，接著將長髮整個往前撩，身體也隨之彎下，原來一連串的動作，目的其實是要將脖子上的膚色痠痛貼布給撕下來。

▲辛尤里現身搭高鐵。（圖／翻攝自辛尤里Instagram）

不過，引人注意的是，辛尤里彎腰瞬間，胸前傲人雙峰弧線隨之現形，飽滿H罩杯半球也整個掉了出來，超深事業線頓時成了眾人目光亮點，許多網友更暴動留言喊，「這車廂滿地鼻血」、「皮膚真好」、「好深啊」，在網路上意外掀起一陣熱議。

▲辛尤里彎腰撕痠痛貼布。（圖／翻攝自辛尤里Instagram）

▼辛尤里現身搭高鐵。（影片／取自辛尤里Instagram，如遭刪除請見諒。）