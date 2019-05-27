ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

記者劉宜庭／綜合報導

女模辛尤里以作風大膽聞名，原本擁有F奶傲人身材，之後又用自體脂肪隆乳，晉升H罩杯，大方承認整型的她，對自己極有自信，面對酸民攻擊，也始終抱持正能量面對。近來，她搭乘高鐵準備南下，火辣穿搭再度成為眾人目光焦點，一個彎腰、撕下痠痛貼布的動作，更是讓網友全都暴動了！

▲辛尤里。（圖／翻攝自IG／辛尤里）

▲辛尤里。（圖／翻攝自IG／辛尤里）

請繼續往下閱讀...

▲辛尤里作風大膽，平時就常在社群網站分享大尺度辣照。（圖／翻攝自辛尤里Instagram）

辛尤里27日晚間透過Instagram發文，打卡地點顯示自己正在搭乘高鐵，準備南下，同時分享一段影片，畫面中，她身處正在行駛的高鐵車廂內，穿著超低胸白色細肩帶背心，雙手先是綑住頭髮，接著將長髮整個往前撩，身體也隨之彎下，原來一連串的動作，目的其實是要將脖子上的膚色痠痛貼布給撕下來。

▲爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面。（圖／翻攝自辛尤里Instagram）

▲辛尤里現身搭高鐵。（圖／翻攝自辛尤里Instagram）

不過，引人注意的是，辛尤里彎腰瞬間，胸前傲人雙峰弧線隨之現形，飽滿H罩杯半球也整個掉了出來，超深事業線頓時成了眾人目光亮點，許多網友更暴動留言喊，「這車廂滿地鼻血」、「皮膚真好」、「好深啊」，在網路上意外掀起一陣熱議。

▲爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面。（圖／翻攝自辛尤里Instagram）

▲爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面。（圖／翻攝自辛尤里Instagram）

▲辛尤里彎腰撕痠痛貼布。（圖／翻攝自辛尤里Instagram）

▼辛尤里現身搭高鐵。（影片／取自辛尤里Instagram，如遭刪除請見諒。）

推薦閱讀

跟兒子差了40歲　徐若瑄「我要努力活久一點…」晚婚爸媽們全哭了

跟兒子差了40歲　徐若瑄「我要努力活久一點…」晚婚爸媽們全哭了

快訊／Aida＆綺綺登記結婚了！　媽第一反應「你很可憐」網友全笑翻

快訊／Aida＆綺綺登記結婚了！　媽第一反應「你很可憐」網友全笑翻

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

飛飛翔翔4歲就直逼「176cm小樂腰部」！　暴風抽高神複製黑范基因

飛飛翔翔4歲就直逼「176cm小樂腰部」！　暴風抽高神複製黑范基因

《RM》錄影遭擠出C位！　全昭旻控池錫辰「一直往外推我」傷心了

《RM》錄影遭擠出C位！　全昭旻控池錫辰「一直往外推我」傷心了

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

快訊／前MP阿翔再婚！　林匯喬宣布升格人母：期待一家五口

快訊／前MP阿翔再婚！　林匯喬宣布升格人母：期待一家五口

Paul結過2次婚！8個月閃離千金老婆　雙方家長當面互罵三字經

Paul結過2次婚！8個月閃離千金老婆　雙方家長當面互罵三字經

還記得「9527」嗎？　《唐伯虎點秋香》暗藏密碼…其實是髒話！

還記得「9527」嗎？　《唐伯虎點秋香》暗藏密碼…其實是髒話！

鏡面反射Popu寶兒「真實身材」！　中空照3個月前後對比…庭萱：強

鏡面反射Popu寶兒「真實身材」！　中空照3個月前後對比…庭萱：強

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

吳青峰衰捲抄襲疑雲　「向楊丞琳道歉」揭真相

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

辛尤里

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. YG社長性招待富豪　受害女遭掐脖性侵：尖叫狂哭，以為要死了
  2. 獨家／徐若瑄3年取得「MBA學位」　6/1出席世新畢業典禮
  3. Mr.Children送大禮「19分鐘台北場特典影像」　不必跨海台灣就能買
  4. 雷／喬默CP咬嘴唇甜吻！《我只喜歡你》情纏10年結局狂灑糖
  5. 金荷娜產後復出滿口媽媽經　「老公」羞認腰力好：每天早上一定做
  6. YG社長性招待SOP外流！富豪任挑女人　目擊者：看上眼帶回家
  7. 張懷媗帶「頸椎舊傷」回歸　《炮仔聲》扛他18小時吃不消
  8. 這群人董仔罕見放閃！　緊牽男友出席婚禮…一脫外套「白紗裸肩」CP照正翻
  9. 峇里島直擊／蜘蛛人再度爆雷「反派真相曝光」　台下粉絲尖叫⋯他嚇呆了
  10. 馮提莫一轉身「雪白內衣走光」！　衣服兩邊挖大洞…側胸現形

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366