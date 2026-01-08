Ashly滑倒疑露點！親自掀衣揭真相　尼克氣喊：能免費給人看嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

香港YouTuber Ashly在2020年嫁給「這群人」成員尼克，目前夫妻倆共同經營YouTube頻道，也經常分享日常。她在去年底聖誕節當日，曾分享一支搞笑摔倒的短片，沒想到卻被網友私訊說「疑似露點」，對此，Ashly 8日也親自拍片做出解釋。

▲Ashly 8日回應影片疑似露點的提問。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113）

Ashly在先前的聖誕節影片中，身穿火辣紅色連身裙，原本要走向前跳舞，卻不慎踩到地上的大衣滑倒。在最後一個畫面中，她一臉傻住地看向鏡頭，然而胸上的紅點竟意外引起網友的注意。

▲Ashly聖誕節影片被網友質疑露點。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113）

對此，Ashly在8日的影片中，掀開衣服展示胸上的「點」，無奈表示：「這是痘痘，我長痘痘了。」接著，她也忍不住笑出來說：「你們居然私訊我說我露點了，你有看過點長那樣嗎？」坦言自己只是吃太多火鍋，火氣大才會導致身上長痘痘。而她的老公尼克也在留言幽默回道：「喂！這是能免費給人看的嗎！」

▲Ashly澄清只是胸上長痘痘。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113）