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摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　洛基秒抱緊：I GOT U！

記者傅家妤／綜合報導

湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）在漫威宇宙中飾演雷神索爾的弟弟邪神洛基，亦正亦邪的角色廣受全球影迷歡迎，現實中的他不僅帥氣，也非常暖心，近日有網友在推特上分享湯姆希德斯頓在發現粉絲手上的自殘傷疤時，立即將對方抱得更緊，還說了一句讓該粉絲永生難忘的話。

「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）。（圖／《雷神索爾2：黑暗世界》劇照）

▲「洛基」湯姆希德斯頓不僅帥氣且非常溫柔。（圖／《雷神索爾2：黑暗世界》劇照）

近日推特上瘋傳一段湯姆希德斯頓與粉絲比手語的影片，當時有大批粉絲在哈羅德品特劇院（Harold Pinter Theatre）門外等待著他，在準備開工前，湯姆希德斯頓也特別停下幫粉絲簽名、合照，其中有一名有溝通障礙的女粉絲，只能以手語、遞紙條給他，沒想到隨後親民的他，特別向對方學了手語，並以手語的方式跟該名女粉絲打招呼，之後還特別摟著對方合照，暖舉融化了不少網友。

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▲洛基耐心向粉絲學習手語。（影片／取自YouTube ，如遭刪除請見諒。）

隨後，也有不少網友紛紛在推特上分享，自己與湯姆希德斯頓的暖心互動，其中一名網友稱，過去在與湯姆希德斯頓合照時，男神發現了他手腕上自殘後留下的傷疤，「他把我抱得更緊然後說：『I Got You。』老實說，我一直都在想是否要把這句話刺在那個傷疤上，我想我會這麼做。」不少網友看了他的分享以後，也紛紛直呼「湯姆真的太棒了」、「雖然自殘非常不對，但湯姆希德斯頓人也太好了吧」、「他真的好溫柔喔」，意外掀起不少熱議。

▲▼湯姆希德斯頓。（圖／翻攝自推特／Best Of Tom）

▲網友在推特上分享巧遇湯姆希德斯頓的經歷。（圖／翻攝自推特／Best Of Tom）。（圖／翻攝自推特）

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