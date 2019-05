摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　洛基秒抱緊：I GOT U！

記者傅家妤/綜合報導

湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)在漫威宇宙中飾演雷神索爾的弟弟邪神洛基,亦正亦邪的角色廣受全球影迷歡迎,現實中的他不僅帥氣,也非常暖心,近日有網友在推特上分享湯姆希德斯頓在發現粉絲手上的自殘傷疤時,立即將對方抱得更緊,還說了一句讓該粉絲永生難忘的話。

▲「洛基」湯姆希德斯頓不僅帥氣且非常溫柔。(圖/《雷神索爾2:黑暗世界》劇照)

近日推特上瘋傳一段湯姆希德斯頓與粉絲比手語的影片,當時有大批粉絲在哈羅德品特劇院(Harold Pinter Theatre)門外等待著他,在準備開工前,湯姆希德斯頓也特別停下幫粉絲簽名、合照,其中有一名有溝通障礙的女粉絲,只能以手語、遞紙條給他,沒想到隨後親民的他,特別向對方學了手語,並以手語的方式跟該名女粉絲打招呼,之後還特別摟著對方合照,暖舉融化了不少網友。

Tom Hiddleston talking to a fan in sign language he's so precious I'm soft. pic.twitter.com/Wjy5gWs3pZ