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22歲外孫車禍被撞飛驟逝！　馬如龍痛遭打擊「肺腺癌惡化」

圖文／鏡週刊

馬如龍外孫黃博鈞18日行經台南麻豆產業道路時，跟計程車發生車禍身亡，22歲年輕生命就這樣殞命，令黃母難以接受，除了傷心也質疑警方延誤，才導致悲劇發生，而外公馬如龍原本就病重，白髮人送黑髮人讓他打擊更大。

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日前黃博鈞不幸車禍身亡，親友哀痛之餘，最擔心黃博鈞外公馬如龍的身體，因為才剛過80大壽的他，這2年身體大不如前，去年曾傳出生重病、全身插管住院，如今送走他最鍾愛的外孫，更怕他承受不住。

今年3月，馬如龍才剛過80大壽，小女兒黃聖雅的老公林耿平曾在臉書上傳照片，看得出馬如龍已有病容。（翻攝自林耿平臉書）

　

家屬宣稱　車禍疑點眾多

資深藝人馬如龍（黃政雄）出道45年，近年以電影《海角七号》中的洪國榮一角及《艋舺》中的Geta角色而受到關注。據了解，馬如龍罹患肺腺癌，病況不佳，身體愈來愈差，家人平常得小心翼翼照料，但這次馬如龍外孫在台南車禍身亡，打擊太大，讓他很傷慟，致使病情加重，令家人非常擔心。

5月18日，22歲的黃博鈞因車禍而身亡，讓親友皆無法接受。（翻攝自Huang Vivian臉書）

馬如龍的女兒黃詠琪痛失愛子，近日在臉書抒發傷痛，並質疑車禍的諸多疑點，黃詠琪的乾弟提供本刊事發的監視器影片，並接受專訪說：「警方到底在隱瞞什麼？」對警方處理方式非常不滿。

據表示車禍發生後，黃詠琪與親友驗屍，並向檢察官要求看更多監視器的畫面，特別要求要看計程車的行車記錄器，沒想到警方竟以「行車記錄器那段沒錄到」回覆，在場親友都難以置信怎麼這麼巧？而肇事計程車當時有載一位女乘客，更是現場目擊證人，要求聯絡對方，警方也表示：「他（指計程車司機）說沒資料！」

計程車司機原本靠右行駛，突然左轉而撞上騎機車的黃博鈞。（家屬提供）

黃博鈞騎乘的機車被小黃擦撞後，就向前滑行跌地。（家屬提供）

↑事故發生後，救護車相隔27分鐘才到現場。（家屬提供）

黃博鈞被撞後，計程車司機（右）1分多鐘後才下車報警，女乘客（左）也走出後座離開現場。（家屬提供）

　

警方說法　運將直接打臉

不過，計程車司機22日到靈堂上香致意時，直接打臉警方說法，司機坦白說：「我有裝行車記錄器，但我不會拔，所以請警方處理，警察看過後，跟我說：『沒有必要』，然後就還給我，我就又裝回車上。」對於女乘客身分，司機更說：「她是我的老乘客，我有她的聯絡方式。」

2017年，馬如龍和老婆沛小嵐上八大《健康NO.1》討論預防失智的飲食。（東方IC）

對警方的說謊，黃詠琪乾弟很氣，而從車禍現場其他監視器看來，警方和救護車到達的時間，也和警方說的不同，質疑就是警方延誤就醫，才導致天人永隔的悲劇；他希望警方能公布真相，給家屬一個交代，檢討處理流程，才能不讓憾事重演。


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