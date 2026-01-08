家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

▲家寧努力拍片，試圖回復百萬網紅的榮光，但依舊遭到網友奚落。（翻攝自家寧YT）



圖文／鏡週刊

去年網紅界掀起巨浪，Andy 老師驚天指控百萬頻道與收入遭家寧一家奪走，輿論瞬間引爆，砲火全面倒向家寧。然而，起初仍有幾位友人選擇「逆風」守護，試圖為家寧發聲，還原另一種視角。不料卻因家寧的消極，紛紛離她而去。

據悉，在事件全面爆發前，家寧便頻頻向身邊好友訴苦，控訴Andy對感情不忠，更泣訴自己的人生長年遭到母親嚴密控制。這番委屈說法讓友人們很同情，不捨她孤軍奮戰，還幫忙共商解決之道。

然而，友人的熱血終究抵不過現實。知情人士憤慨透露，為了自清，大家多次要求家寧提供Andy不忠的實質證據或關鍵帳本，以此回擊輿論，但家寧始終閃躲、拿不出任何真憑實據。

▲家寧跟Andy分手後對簿公堂，相關細節仍在審理中。（翻攝自家寧ig）



更令友人灰心的是，每當事情陷入僵局，家寧便祭出遭母親管控、無法作主為由搪塞，讓事件無限期延燒，甚至導致幫忙的朋友遭受網暴。

其中一名友人向本刊表示，「早就已經懶得理她了」從最初的義氣相挺到如今，友人對家寧的消極早已感到厭煩，讓家寧失去最後的外援，落得眾叛親離的局面。



