陳妍希簡體字發文疑出包？　新年美照大飄仙氣…網友急糾正

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希去年憑藉偶像劇《狙擊蝴蝶》再度攀上事業新高峰，人氣大翻漲的她動向備受關注。她近日透過社群平台分享了一系列新年美照，然而以簡體字發文疑似有錯字？引發網友熱議。

▲陳妍希曬新年美照，簡體字發文引發熱議。（圖／翻攝自微博）

一系列新年照中，陳妍希身穿一件結合現代設計與古典元素的平口馬甲式禮服，上身以米白色為底，點綴著精緻的手工紅梅刺繡，完美呼應新春氣息。下半身是深紅色的絲絨長裙，高腰抓皺的剪裁襯托出她纖細的腰身與優雅的身段。她將一頭黑長髮紮成低側邊髮辮，並飾以古樸的髮釵，妝容清透、雙唇紅潤，整體顯得溫柔而端莊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳妍希新年照造型典雅。（圖／翻攝自微博）

然而，除了美照吸睛之外，陳妍希的發文也意外成為討論焦點。她以簡體字寫道：「今日份蠟梅，祝大家新春快樂，策馬新生。」但是有眼尖網友指出，她疑似將「臘梅」誤寫成了「蠟梅」，紛紛在留言區提出修正建議。糾錯派網友認為，認為農曆十二月為「臘月」，此時盛開的梅花應寫作「臘梅」。但另一派網友認為，現代漢語中，「臘」與「蠟」在某些語境下亦可通用，因此藝人的寫法並無絕對錯誤。

▲陳妍希簡體字發文「蠟梅」是否是錯字？引發兩派意見。（圖／翻攝自微博）