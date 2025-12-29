2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

記者王靖淳／綜合報導

隨著2025年步入尾聲，嶄新的2026年演藝圈依舊熱鬧非凡，各大主辦單位早已摩拳擦掌，準備在接下來的日子裡舉辦演唱會。為了不讓大家在茫茫資訊海中錯失見到本命的機會，《ETtoday星光雲》特別為大家整理了這份追星行事曆，要讓所有愛音樂、愛偶像的朋友們，都能在新的一年裡順利圓夢，不錯過任何一場精彩的演出。

2026年1月JANUARY

MAYDAY#5525 LIVE TOUR五月天 [ 回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會台中站 ·新年快樂

演出日期：

2025/12/27（六）·12/28·（日）·12/31（三）

2026/01/01（四）·01/03·（六）·01/04（日）

皆18:30開演；跨年場 2025/12/31（三）21:15開演。

※實際開演時間以現場為主



演出地點：臺中洲際棒球場



售票平台：拓元售票系統 國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-2026 演出日期：

2025/12/30（二）PM 19:30（開演）

2025/12/31（三）PM 19:30（開演）

2026/01/01（四）PM 19:30（開演）

※實際開演時間以現場為主



演出地點：臺北大巨蛋



ABAO阿爆《Nanguaq美好之音》新年音樂會

演出日期：2026/01/01（四）14:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：衛武營音樂廳



售票平台：兩廳院售票系統

BABYMONSTER「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT 2025-26 IN TAIPEI

演出日期：

2026/01/02（五）19:30

2026/01/03（六）18:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：台北小巨蛋



售票平台：KKTIX

NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ in Taipei

演出日期：2026/01/03（六）17:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：台大綜合體育館一樓



售票平台：ibon售票系統

宋德鶴《霞GLOW》新專輯發行演唱會

演出日期：2026/01/03（六）18:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：Zepp New Taipei



售票平台：KKTIX

福夢FUMON【活著】演唱會

演出日期：2026-01-04（日）18:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：Legacy TERA



售票平台：遠大售票系統

空中補給50週年巡迴演唱會-臺北站

演出日期：2026/01/07（三）19:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：臺北國際會議中心



售票平台：KKTIX

金唱片

演出日期： 2026/01/10（六）17:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：臺北大巨蛋



售票平台：ibon售票系統

張棟樑《 第21個故事》巡迴演唱會高雄站

演出時間：2026/01/10（六）19:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：高雄流行音樂中心海音館



售票平台：KKTIX

YURI‘s 3rd FANMEETING TOUR

演出時間：2026/01/10（六）18:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：Zepp New Taipei



售票平台：KKTIX

Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會

演出時間：

2026/01/10（六）19:30

2026/01/11（日）18:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：台北小巨蛋



售票平台：拓元售票系統

2026 RAIN CONCERT - TAIPEI

演出時間： 2026年1月17日（六）19:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：台北小巨蛋



售票平台：Klook

2026洪榮宏舊情綿綿演唱會

演出時間： 2026/01/07（六）16:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：高雄流行音樂中心海音館



售票平台：年代售票系統

indigo la End 15th Anniversary Special Series #5 「初藍」

演出時間： 2026/01/17（六）19:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：Legacy TERA



售票平台：遠大售票系統

Q來Q去 2026落日飛車亞洲巡迴台北站, 2026TAIPEI

演出時間：

2026/01/17（六）19:00

2026/01/18（日）17:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：台北流行音樂中心



售票平台：KKTIX

2026 vivo王心凌SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會台北站

演出時間：

2026/01/23（五）19:30

2026/01/24（六）19:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：台北小巨蛋



售票平台：寬宏售票系統

2026 ATEEZ世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN Taipei

演出時間： 2026/01/24（六）18:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：國立體育大學體育館（林口體育館）



售票平台：寬宏售票系統

Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI

演出時間： 2026/01/24（六）18:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：臺北流行音樂中心



售票平台：KKTIX

原子邦妮「和你一起的風景未完待續」演唱會





演出時間： 2026/01/24（六）19:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：Zepp New Taipei



售票平台：KKTIX

林俊逸2026《逸行者》演唱會







演出時間： 2026/01/24（六）19:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點： Legacy Taipei 傳音樂展演空間



售票平台：年代售票系統

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in KAOHSIUNG

演出時間：

2026/01/23（五）20:00

2026/01/24（六）18:00

2026/01/25（日）18:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：高雄巨蛋



售票平台：拓元售票系統

2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI

演出時間： 2026/01/25（日）18:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：TICC台北國際會議中心





售票平台： KKTIX

GIVĒON - DEAR BELOVED THE TOUR



演出時間： 2026/01/29（四）20:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：Zepp New Taipei



售票平台：拓元售票系統

KIRE｜2026《WHAT THE F*CK IS NORMAL》台北站

演出時間： 2026/01/30（五）19:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：Legacy TERA



售票平台：KKTIX

TWS TOUR ’24/7：WITH：US’ IN KAOHSIUNG

演出時間：

2026/01/31（六）19:00

2026/02/01（日）16:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：高雄流行音樂中心海音館



售票平台：拓元售票系統

CALUM SCOTT 2026高雄演唱會Calum Scott The Avenoir Tour 2026 in Kaohsiung



演出時間：2026/01/31（六）19:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：高雄巨蛋



售票平台：寬宏售票系統

Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei

演出時間： 2026/01/31（六）19:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：Zepp New Taipei



售票平台：KKTIX

TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI

演出時間：

2026/01/31（六）18:00

2026/02/01（日）17:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：臺北大巨蛋



售票平台：拓元售票系統

頑童MJ116 OGS台中洲際演唱會

演出時間：

2026/01/31（六）19:00

2026/02/01（日）18:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：臺中洲際棒球場



售票平台：拓元售票系統

2026年2月FEBRUARY

WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG

演出時間：2026/02/05（四）19:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：高雄流行音樂中心海音館



售票平台：拓元售票系統

魏如萱waa wei 〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會台北旗艦場

演出時間：

2026/02/07（六）19:30

2026/02/08（日）17:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：台北小巨蛋



售票平台：KKTIX

Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei





演出時間：2026/02/11（三）20:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：台北國際會議中心



售票平台：KKTIX

QWER 1ST WORLD TOUR ＜ROCKATION＞ in TAIPEI

演出時間：

2026/02/14（六）17:00

2026/02/15（日）15:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：TICC臺北國際會議中心



售票平台：ibon售票系統

江蕙演唱會【無,有】安可場

演出時間：

2026/02/20（五）18:30

2026/02/21（六）18:30

2026/02/22（日）18:30

2026/02/24（二）19:30

2026/02/25（三）19:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：台北小巨蛋



售票平台：寬宏售票系統

NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH：Our WISH’ IN TAIPEI

演出時間：

2026/02/28（六）17:00

※實際開演時間以現場為主 演出地點：國立體育大學綜合體育館 售票平台：遠大售票系統

浮現祭EMERGE FEST 2026 演出時間：2026/02/28（六）11:00~2026/03/01（日）22:00

※實際開演時間以現場為主 演出地點：台中清水鰲峰山運動公園 售票平台：KKTIX

2026年3月MARCH

ONEREPUBLIC “From Asia， With Love” 2026 in Taipei

演出時間： 2026/03/04（三）19:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點： 台北小巨蛋



售票平台： 拓元售票系統

2026CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI

演出時間： 2026/03/07（六）17:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：台北流行音樂中心



售票平台：年代售票系統

白安ANN《路邊野餐Summer Tryst》2026 New Album Live Tour

演出時間： 2026/03/07（六）19:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：後台Backstage Live



售票系統：拓元售票系統

大玩樂家5—《陳志遠&簡文彬&曹雅雯跨樂衛武營音樂會》

演出時間：

2026/03/07（六）19:30

2026/03/08（日）14:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心



售票平台：兩廳院售票系統

TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI

演出時間：

2026/03/21（六）18:00

2026/03/22（日）18:00

2026/03/20（五）19:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：臺北大巨蛋



售票平台：拓元售票系統

2026大港開唱X國泰世華銀行





演出時間：

2026/03/21（六）

2026/03/22（日）



演出地點：高雄駁二藝術特區



售票平台：拓元售票系統

鑽石舞台之夜

演出時間： 2026/03/21（六）18:00-20:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：臺北流行音樂中心



售票平台：年代售票系統

2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI





演出時間：2026/03/28（六）18:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：國立體育大學綜合體育館



售票平台：拓元售票系統

2026年4月APRIL

tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in TAIPEI 登記抽選

演出時間：

2026/04/04（六）17:00

2026/04/05（日）17:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：台北小巨蛋



售票平台：遠大售票系統

丁噹Della 《夜遊 A Night Tour》高雄巨蛋夜未眠巡迴演唱會

演出時間： 2026/04/18（六）19：00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：高雄巨蛋



售票平台：拓元售票系統

2026年5月MAY

【 MAHIRU One-Man Live Zepp New Taipei 】

演出時間： 2026/05/02（六）19:30

※實際開演時間以現場為主



演出地點：Zepp New Taipei



售票平台：遠大售票系統

2026年6月JUNE

2026【今夜品冠來台南哈囉】演唱會

演出時間：

2026/06/06（六）19:30

2026/06/07（日）17:00

※實際開演時間以現場為主



演出地點：十鼓文創園區-夢糖劇場



售票平台：遠大售票系統

2026年7月JULY

（待更新）

2026年8月AUGUST

（待更新）

2026年9月SEPTEMBER

（待更新）

2026年10月OCTOBER

（待更新）

2026年11月NOVEMBER

（待更新）

2026年12月DECEMBER

（待更新）