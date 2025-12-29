2026年追星行事曆（不斷更新） 台韓星演唱會、見面會懶人包一次看
記者王靖淳／綜合報導
隨著2025年步入尾聲，嶄新的2026年演藝圈依舊熱鬧非凡，各大主辦單位早已摩拳擦掌，準備在接下來的日子裡舉辦演唱會。為了不讓大家在茫茫資訊海中錯失見到本命的機會，《ETtoday星光雲》特別為大家整理了這份追星行事曆，要讓所有愛音樂、愛偶像的朋友們，都能在新的一年裡順利圓夢，不錯過任何一場精彩的演出。
2026年1月JANUARY
MAYDAY#5525 LIVE TOUR五月天 [ 回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會台中站 ·新年快樂
演出日期：
2025/12/27（六）·12/28·（日）·12/31（三）
2026/01/01（四）·01/03·（六）·01/04（日）
皆18:30開演；跨年場 2025/12/31（三）21:15開演。
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺中洲際棒球場
售票平台：拓元售票系統
國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-2026
演出日期：
2025/12/30（二）PM 19:30（開演）
2025/12/31（三）PM 19:30（開演）
2026/01/01（四）PM 19:30（開演）
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：KKTIX
ABAO阿爆《Nanguaq美好之音》新年音樂會
演出日期：2026/01/01（四）14:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：衛武營音樂廳
售票平台：兩廳院售票系統
演出地點：衛武營音樂廳
售票平台：兩廳院售票系統
BABYMONSTER「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT 2025-26 IN TAIPEI
演出日期：
2026/01/02（五）19:30
2026/01/03（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：KKTIX
演出日期：
2026/01/03（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：KKTIX
NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ in Taipei
演出日期：2026/01/03（六）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台大綜合體育館一樓
售票平台：ibon售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台大綜合體育館一樓
售票平台：ibon售票系統
宋德鶴《霞GLOW》新專輯發行演唱會
演出日期：2026/01/03（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
福夢FUMON【活著】演唱會
演出日期：2026-01-04（日）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Legacy TERA
售票平台：遠大售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Legacy TERA
售票平台：遠大售票系統
空中補給50週年巡迴演唱會-臺北站
演出日期：2026/01/07（三）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北國際會議中心
售票平台：KKTIX
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北國際會議中心
售票平台：KKTIX
金唱片
演出日期：2026/01/10（六）17:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：ibon售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：ibon售票系統
張棟樑《 第21個故事》巡迴演唱會高雄站
演出時間：2026/01/10（六）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票平台：KKTIX
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票平台：KKTIX
YURI‘s 3rd FANMEETING TOUR
演出時間：2026/01/10（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會
演出時間：
2026/01/10（六）19:30
2026/01/11（日）18:00
演出時間：
2026/01/11（日）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：拓元售票系統
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：拓元售票系統
2026 RAIN CONCERT
- TAIPEI
演出時間：2026年1月17日（六）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：Klook
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：Klook
2026洪榮宏舊情綿綿演唱會
演出時間：2026/01/07（六）16:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票平台：年代售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票平台：年代售票系統
indigo la End 15th Anniversary Special Series #5 「初藍」
演出時間：2026/01/17（六）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Legacy TERA
售票平台：遠大售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Legacy TERA
售票平台：遠大售票系統
Q來Q去 2026落日飛車亞洲巡迴台北站, 2026TAIPEI
演出時間：
2026/01/17（六）19:00
2026/01/18（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北流行音樂中心
售票平台：KKTIX
演出時間：
2026/01/18（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北流行音樂中心
售票平台：KKTIX
2026 vivo王心凌SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會台北站
演出時間：
2026/01/23（五）19:30
2026/01/24（六）19:30
演出時間：
2026/01/24（六）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：寬宏售票系統
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：寬宏售票系統
2026 ATEEZ世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN Taipei
演出時間：2026/01/24（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：國立體育大學體育館（林口體育館）
售票平台：寬宏售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：國立體育大學體育館（林口體育館）
售票平台：寬宏售票系統
Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI
演出時間：2026/01/24（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北流行音樂中心
售票平台：KKTIX
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北流行音樂中心
售票平台：KKTIX
原子邦妮「和你一起的風景未完待續」演唱會
演出時間：2026/01/24（六）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
林俊逸2026《逸行者》演唱會
演出時間：2026/01/24（六）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點： Legacy Taipei 傳音樂展演空間
售票平台：年代售票系統
演出地點： Legacy Taipei 傳音樂展演空間
售票平台：年代售票系統
SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in KAOHSIUNG
演出時間：
2026/01/23（五）20:00
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄巨蛋
售票平台：拓元售票系統
演出時間：
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄巨蛋
售票平台：拓元售票系統
2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI
演出時間：2026/01/25（日）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：TICC台北國際會議中心
※實際開演時間以現場為主
演出地點：TICC台北國際會議中心
售票平台：KKTIX
GIVĒON - DEAR BELOVED THE TOUR
演出時間：2026/01/29（四）20:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：拓元售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：拓元售票系統
KIRE｜2026《WHAT THE F*CK IS NORMAL》台北站
演出時間：2026/01/30（五）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Legacy TERA
售票平台：KKTIX
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Legacy TERA
售票平台：KKTIX
TWS TOUR ’24/7：WITH：US’ IN KAOHSIUNG
演出時間：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）16:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票平台：拓元售票系統
演出時間：
2026/02/01（日）16:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票平台：拓元售票系統
CALUM SCOTT 2026高雄演唱會Calum Scott The Avenoir Tour 2026 in Kaohsiung
演出時間：2026/01/31（六）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄巨蛋
售票平台：寬宏售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄巨蛋
售票平台：寬宏售票系統
Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei
演出時間：2026/01/31（六）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI
演出時間：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票系統
演出時間：
2026/02/01（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票系統
頑童MJ116 OGS台中洲際演唱會
演出時間：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）18:00
演出時間：
2026/02/01（日）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺中洲際棒球場
售票平台：拓元售票系統
演出地點：臺中洲際棒球場
售票平台：拓元售票系統
2026年2月FEBRUARY
WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG
演出時間：2026/02/05（四）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票平台：拓元售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票平台：拓元售票系統
魏如萱waa wei 〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會台北旗艦場
演出時間：
2026/02/07（六）19:30
2026/02/08（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：KKTIX
演出時間：
2026/02/08（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：KKTIX
Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei
演出時間：2026/02/11（三）20:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北國際會議中心
售票平台：KKTIX
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北國際會議中心
售票平台：KKTIX
QWER 1ST WORLD TOUR ＜ROCKATION＞ in TAIPEI
演出時間：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：TICC臺北國際會議中心
售票平台：ibon售票系統
演出時間：
2026/02/15（日）15:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：TICC臺北國際會議中心
售票平台：ibon售票系統
江蕙演唱會【無,有】安可場
演出時間：
2026/02/20（五）18:30
2026/02/21（六）18:30
2026/02/22（日）18:30
2026/02/24（二）19:30
2026/02/25（三）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：寬宏售票系統
2026/02/20（五）18:30
2026/02/21（六）18:30
2026/02/22（日）18:30
2026/02/24（二）19:30
2026/02/25（三）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：寬宏售票系統
NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH：Our WISH’ IN TAIPEI
演出時間：
2026/02/28（六）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：國立體育大學綜合體育館
售票平台：遠大售票系統
浮現祭EMERGE FEST 2026
演出時間：2026/02/28（六）11:00~2026/03/01（日）22:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台中清水鰲峰山運動公園
售票平台：KKTIX
2026年3月MARCH
ONEREPUBLIC “From Asia， With Love” 2026 in Taipei
演出時間：2026/03/04（三）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：拓元售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：拓元售票系統
2026CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI
演出時間：2026/03/07（六）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北流行音樂中心
售票平台：年代售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北流行音樂中心
售票平台：年代售票系統
白安ANN《路邊野餐Summer Tryst》2026 New Album Live Tour
演出時間：2026/03/07（六）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：後台Backstage Live
售票系統：拓元售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：後台Backstage Live
售票系統：拓元售票系統
大玩樂家5—《陳志遠&簡文彬&曹雅雯跨樂衛武營音樂會》
演出時間：
2026/03/07（六）19:30
2026/03/08（日）14:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
售票平台：兩廳院售票系統
2026/03/07（六）19:30
2026/03/08（日）14:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
售票平台：兩廳院售票系統
TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI
演出時間：
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
2026/03/20（五）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票系統
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
2026/03/20（五）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票系統
2026大港開唱X國泰世華銀行
演出時間：
2026/03/21（六）
2026/03/22（日）
演出地點：高雄駁二藝術特區
售票平台：拓元售票系統
2026/03/21（六）
2026/03/22（日）
演出地點：高雄駁二藝術特區
售票平台：拓元售票系統
鑽石舞台之夜
演出時間：2026/03/21（六）18:00-20:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北流行音樂中心
售票平台：年代售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北流行音樂中心
售票平台：年代售票系統
2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI
演出時間：2026/03/28（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：國立體育大學綜合體育館
售票平台：拓元售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：國立體育大學綜合體育館
售票平台：拓元售票系統
2026年4月APRIL
tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in TAIPEI 登記抽選
演出時間：
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：遠大售票系統
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：遠大售票系統
丁噹Della 《夜遊 A Night Tour》高雄巨蛋夜未眠巡迴演唱會
演出時間：2026/04/18（六）19：00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄巨蛋
售票平台：拓元售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄巨蛋
售票平台：拓元售票系統
2026年5月MAY
【 MAHIRU One-Man Live Zepp New Taipei 】
演出時間：2026/05/02（六）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：遠大售票系統
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：遠大售票系統
2026年6月JUNE
2026【今夜品冠來台南哈囉】演唱會
演出時間：
演出時間：
2026/06/06（六）19:30
2026/06/07（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：十鼓文創園區-夢糖劇場
售票平台：遠大售票系統
2026/06/07（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：十鼓文創園區-夢糖劇場
售票平台：遠大售票系統
2026年7月JULY
（待更新）
2026年8月AUGUST
（待更新）
2026年9月SEPTEMBER
（待更新）
2026年10月OCTOBER
（待更新）
2026年11月NOVEMBER
（待更新）
2026年12月DECEMBER
（待更新）
