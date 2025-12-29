ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu心疼王月昏迷PO文集氣
迎接2026必做4件事
林俊傑放閃爆婚事近了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李國超 曹雨婷 阿信 家寧 陳喬恩 怪獸 戴佩妮 朱孝天

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

記者王靖淳／綜合報導
 
隨著2025年步入尾聲，嶄新的2026年演藝圈依舊熱鬧非凡，各大主辦單位早已摩拳擦掌，準備在接下來的日子裡舉辦演唱會。為了不讓大家在茫茫資訊海中錯失見到本命的機會，《ETtoday星光雲》特別為大家整理了這份追星行事曆，要讓所有愛音樂、愛偶像的朋友們，都能在新的一年裡順利圓夢，不錯過任何一場精彩的演出。

 2026年1月JANUARY

 ▲MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [ 回到那一天 ]25 週年巡迴演唱會台中站 · 新年快樂版。（圖／翻攝自拓元售票）
 
MAYDAY#5525 LIVE TOUR五月天 [ 回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會台中站 ·新年快樂
 
演出日期：

2025/12/27（六）·12/28·（日）·12/31（三）
2026/01/01（四）·01/03·（六）·01/04（日）
皆18:30開演；跨年場 2025/12/31（三）21:15開演。
※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺中洲際棒球場

售票平台：拓元售票系統

▲國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026。（圖／翻攝KKTIX）

國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-2026

演出日期：
2025/12/30（二）PM 19:30（開演）
2025/12/31（三）PM 19:30（開演）
2026/01/01（四）PM 19:30（開演）
※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北大巨蛋

售票平台：KKTIX

[廣告]請繼續往下閱讀...
▲▼阿爆。（圖／翻攝自兩廳院）
 

ABAO阿爆《Nanguaq美好之音》新年音樂會
 
演出日期：2026/01/01（四）14:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：衛武營音樂廳

售票平台：兩廳院售票系統
 
▲▼BABYMONSTER。（圖／翻攝自Facebook／BABYMONSTER）
BABYMONSTER「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT 2025-26 IN TAIPEI
 
演出日期：
2026/01/02（五）19:30
2026/01/03（六）18:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：KKTIX
 
▲▼NEXZ。（圖／翻攝自ibon）
NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ in Taipei
 
演出日期：2026/01/03（六）17:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台大綜合體育館一樓

售票平台：ibon售票系統
 
▲▼宋德鶴。（圖／翻攝自KKTIX）
宋德鶴《霞GLOW》新專輯發行演唱會
 
演出日期：2026/01/03（六）18:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：KKTIX
 
▲▼福夢FUMON【活著】演唱會。（圖／遠大售票）
 

福夢FUMON【活著】演唱會
 
演出日期：2026-01-04（日）18:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：Legacy TERA

售票平台：遠大售票系統
 
▲▼空中補給。（圖／翻攝自KKTIX）
空中補給50週年巡迴演唱會-臺北站
 
演出日期：2026/01/07（三）19:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北國際會議中心

售票平台：KKTIX
 
▲▼金唱片。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）
金唱片
 
演出日期：2026/01/10（六）17:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北大巨蛋

售票平台：ibon售票系統
 
▲▼張棟樑。（圖／翻攝自KKTIX）
張棟樑《 第21個故事》巡迴演唱會高雄站
 
演出時間：2026/01/10（六）19:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄流行音樂中心海音館

售票平台：KKTIX
 
▲▼俞利。（圖／翻攝自KKTIX）
YURI‘s 3rd FANMEETING TOUR
 
演出時間：2026/01/10（六）18:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：KKTIX
 
▲▼ENERGY。（圖／翻攝自拓元售票）
Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會
 
演出時間：
2026/01/10（六）19:30
2026/01/11（日）18:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：拓元售票系統
 
▲▼RAIN。（圖／Klook售票）
2026 RAIN CONCERT - TAIPEI
 
演出時間：2026年1月17日（六）19:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：Klook
 
▲▼洪榮宏。（圖／翻攝自年代售票）
2026洪榮宏舊情綿綿演唱會
 
演出時間：2026/01/07（六）16:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄流行音樂中心海音館

售票平台：年代售票系統
 
▲▼indigo la End 15th Anniversary Special Series #5 「初藍」。（圖／翻攝自遠大售票）
indigo la End 15th Anniversary Special Series #5 「初藍」
 
演出時間：2026/01/17（六）19:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：Legacy TERA

售票平台：遠大售票系統
 
▲▼落日飛車。（圖／翻攝自KKTIX）
Q來Q去 2026落日飛車亞洲巡迴台北站, 2026TAIPEI
 
演出時間：
2026/01/17（六）19:00
2026/01/18（日）17:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北流行音樂中心

售票平台：KKTIX
 
▲▼王心凌。（圖／翻攝自寬宏售票）
 

2026 vivo王心凌SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會台北站
 
演出時間：
2026/01/23（五）19:30
2026/01/24（六）19:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：寬宏售票系統
 
▲▼ATEEZ。（圖／翻攝自寬宏售票）
2026 ATEEZ世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN Taipei
 
演出時間：2026/01/24（六）18:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：國立體育大學體育館（林口體育館）

售票平台：寬宏售票系統
 
▲▼玟星。（圖／翻攝自KKTIX）
Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI
 
演出時間：2026/01/24（六）18:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北流行音樂中心

售票平台：KKTIX
 
▲▼原子邦妮。（圖／翻攝自KKTIX）
原子邦妮「和你一起的風景未完待續」演唱會

演出時間：2026/01/24（六）19:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：KKTIX
 
▲▼林俊逸。（圖／翻攝自年代售票）
林俊逸2026《逸行者》演唱會

演出時間：2026/01/24（六）19:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點： Legacy Taipei 傳音樂展演空間

售票平台：年代售票系統
 
▲▼SJ。（圖／翻攝自拓元售票）
SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in KAOHSIUNG
 
演出時間：
2026/01/23（五）20:00
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄巨蛋

售票平台：拓元售票系統
 
▲N.Flying。（圖／翻攝自KKTIX）
 

2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI
 
演出時間：2026/01/25（日）18:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：TICC台北國際會議中心

售票平台：KKTIX
 
▲▼GIVĒON。（圖／翻攝自拓元售票）
GIVĒON - DEAR BELOVED THE TOUR
 
演出時間：2026/01/29（四）20:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：拓元售票系統
 
▲▼KIRE。（圖／翻攝自KKTIX）
KIRE｜2026《WHAT THE F*CK IS NORMAL》台北站
 
演出時間：2026/01/30（五）19:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：Legacy TERA

售票平台：KKTIX
 
▲▼TWS。（圖／翻攝自拓元售票）
TWS TOUR ’24/7：WITH：US’ IN KAOHSIUNG
 
演出時間：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）16:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄流行音樂中心海音館

售票平台：拓元售票系統
 
▲▼CALUM SCOTT 2026 高雄演唱會 Calum Scott The Avenoir Tour 2026 in Kaohsiung。（圖／翻攝自寬宏售票）
CALUM SCOTT 2026高雄演唱會Calum Scott The Avenoir Tour 2026 in Kaohsiung
 
演出時間：2026/01/31（六）19:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄巨蛋

售票平台：寬宏售票系統
 
▲▼Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei。（圖／翻攝自KKTIX）
Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei
 
演出時間：2026/01/31（六）19:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：KKTIX
 
▲▼TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI。（圖／翻攝自拓元售票）
TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI
 
演出時間：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北大巨蛋

售票平台：拓元售票系統
 
▲▼頑童。（圖／翻攝自拓元售票）
頑童MJ116 OGS台中洲際演唱會
 
演出時間：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）18:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺中洲際棒球場

售票平台：拓元售票系統

 2026年2月FEBRUARY

▲▼WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG。（圖／翻攝自拓元售票）
WESTLIFE：A GALA EVENING IN KAOHSIUNG
 
演出時間：2026/02/05（四）19:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄流行音樂中心海音館

售票平台：拓元售票系統
 
▲▼魏如萱。（圖／翻攝自KKTIX）
魏如萱waa wei 〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會台北旗艦場
 
演出時間：
2026/02/07（六）19:30
2026/02/08（日）17:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：KKTIX
 
▲▼Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei。（圖／翻攝自KKTIX）
Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei

演出時間：2026/02/11（三）20:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北國際會議中心

售票平台：KKTIX
 
▲▼QWER。（圖／翻攝ibon售票系統）
QWER 1ST WORLD TOUR ＜ROCKATION＞ in TAIPEI
 
演出時間：
2026/02/14（六）17:00
2026/02/15（日）15:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：TICC臺北國際會議中心

售票平台：ibon售票系統
 
▲▼江蕙。（圖／翻攝自寬宏售票）
江蕙演唱會【無,有】安可場
 
演出時間：
2026/02/20（五）18:30
2026/02/21（六）18:30
2026/02/22（日）18:30
2026/02/24（二）19:30
2026/02/25（三）19:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：寬宏售票系統
 
▲▼NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH：Our WISH’ IN TAIPEI。（圖／翻攝自遠大售票）
NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH：Our WISH’ IN TAIPEI
 

演出時間：
2026/02/28（六）17:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：國立體育大學綜合體育館

售票平台遠大售票系統

▲▼浮現祭。（圖／翻攝自KKTIX）
浮現祭EMERGE FEST 2026

演出時間：2026/02/28（六）11:00~2026/03/01（日）22:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台中清水鰲峰山運動公園

售票平台：KKTIX

 2026年3月MARCH
 
▲ONEREPUBLIC “From Asia， With Love” 2026 in Taipei。（圖／翻攝自拓元售票）
ONEREPUBLIC “From Asia， With Love” 2026 in Taipei
 
演出時間：2026/03/04（三）19:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：拓元售票系統
 
▲▼2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI。（圖／翻攝自年代售票）
2026CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’ IN TAIPEI
 
演出時間：2026/03/07（六）17:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北流行音樂中心

售票平台：年代售票系統
 
▲▼白安。（圖／翻攝自拓元售票）
白安ANN《路邊野餐Summer Tryst》2026 New Album Live Tour
 
演出時間：2026/03/07（六）19:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：後台Backstage Live

售票系統：拓元售票系統
 
▲▼大玩樂家5。（圖／翻攝自兩廳院售票系統）
大玩樂家5—《陳志遠&簡文彬&曹雅雯跨樂衛武營音樂會》
 
演出時間：
2026/03/07（六）19:30
2026/03/08（日）14:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

售票平台：兩廳院售票系統
 
▲▼TWICE。（圖／翻攝自拓元售票）
TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI
 
演出時間：
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
2026/03/20（五）19:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北大巨蛋

售票平台：拓元售票系統
 
▲▼大港開唱。（圖／翻攝自拓元售票）
2026大港開唱X國泰世華銀行

演出時間：
2026/03/21（六）
2026/03/22（日）

演出地點：高雄駁二藝術特區

售票平台：拓元售票系統
 
▲▼鑽石舞台之夜。（圖／翻攝自年代售票）
鑽石舞台之夜
 
演出時間：2026/03/21（六）18:00-20:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北流行音樂中心

售票平台：年代售票系統
 
▲▼2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI。（圖／翻攝自拓元售票）
2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI

演出時間：2026/03/28（六）18:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：國立體育大學綜合體育館

售票平台：拓元售票系統
 
 

 2026年4月APRIL

 ▲▼tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in TAIPEI 登記抽選。（圖／翻攝自遠大售票系統）
tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in TAIPEI 登記抽選
 
演出時間：
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：遠大售票系統
 
▲▼丁噹。（圖／翻攝自拓元售票）
丁噹Della 《夜遊 A Night Tour》高雄巨蛋夜未眠巡迴演唱會
 
演出時間：2026/04/18（六）19：00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄巨蛋

售票平台：拓元售票系統

 2026年5月MAY

 ▲▼MAHIRU One-Man Live Zepp New Taipei。（圖／翻攝自遠大售票）
【 MAHIRU One-Man Live Zepp New Taipei 】
 
演出時間：2026/05/02（六）19:30
※實際開演時間以現場為主

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：遠大售票系統
 

 2026年6月JUNE

 ▲▼MAHIRU One-Man Live Zepp New Taipei。（圖／翻攝自遠大售票）
2026【今夜品冠來台南哈囉】演唱會
 
演出時間：
2026/06/06（六）19:30
2026/06/07（日）17:00
※實際開演時間以現場為主

演出地點：十鼓文創園區-夢糖劇場

售票平台：遠大售票系統

 2026年7月JULY

 （待更新）

 2026年8月AUGUST

  （待更新）

 2026年9月SEPTEMBER

  （待更新）

 2026年10月OCTOBER

  （待更新）

 2026年11月NOVEMBER

  （待更新）

 2026年12月DECEMBER

（待更新）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

演唱會

推薦閱讀

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

2小時前

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

2小時前

60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天　病床照曝光：頭蓋骨少一部份

60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天　病床照曝光：頭蓋骨少一部份

5小時前

林俊傑放閃嫩女友「直接見爸媽」！　爆婚事近了...公司曝最新計畫

林俊傑放閃嫩女友「直接見爸媽」！　爆婚事近了...公司曝最新計畫

1小時前

NewJeans Danielle遭解約後首露面！　搬煤炭「燦笑發餅乾」照瘋傳

NewJeans Danielle遭解約後首露面！　搬煤炭「燦笑發餅乾」照瘋傳

1小時前

Sandra宣布「免疫媽媽之路到尾聲」　打完最後一針：我變勇敢了

Sandra宣布「免疫媽媽之路到尾聲」　打完最後一針：我變勇敢了

5小時前

Lulu心疼王月開刀昏迷5天　PO文集氣：月姐一定沒問題

Lulu心疼王月開刀昏迷5天　PO文集氣：月姐一定沒問題

2小時前

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

54分鐘前

NewJeans只有她被開除！Danielle恐賠23億違約金　創韓偶像歷史新高

NewJeans只有她被開除！Danielle恐賠23億違約金　創韓偶像歷史新高

9小時前

《銀魂》男星性侵判4年復出　被酸「演藝圈太寬容」反嗆：有前科也能做

《銀魂》男星性侵判4年復出　被酸「演藝圈太寬容」反嗆：有前科也能做

1小時前

福原愛才認不夠成熟害婚姻破裂　江宏傑IG吐14字：很多事不用解釋

福原愛才認不夠成熟害婚姻破裂　江宏傑IG吐14字：很多事不用解釋

5小時前

aespa Ningning缺席《紅白》！捲原爆爭議　SM突公告：染流感不參加

aespa Ningning缺席《紅白》！捲原爆爭議　SM突公告：染流感不參加

3小時前

熱門影音

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎

阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎
林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」
李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷

李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷
成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了

成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子
陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

看更多

【猴子突襲紅牌重機】騎士深坑慘撞摔車骨折　野猴當場死亡

即時新聞

剛剛
剛剛
29分鐘前0

張杰演唱會邀妻當嘉賓挨轟　9分鐘獨白護謝娜：當歌手前先當好男人

54分鐘前21

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

1小時前20

NewJeans Danielle遭解約後首露面！　搬煤炭「燦笑發餅乾」照瘋傳

1小時前318

林俊傑放閃嫩女友「直接見爸媽」！　爆婚事近了...公司曝最新計畫

1小時前10

《銀魂》男星性侵判4年復出　被酸「演藝圈太寬容」反嗆：有前科也能做

2小時前20

Lulu心疼王月開刀昏迷5天　PO文集氣：月姐一定沒問題

2小時前0

比佛利貴婦閨蜜檔「雙雙婚變」　安海瑟薇造型師加盟…搗亂名媛圈

2小時前1711

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

2小時前2631

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

3小時前20

八點檔女星突PO婚戒照！　淚揭背後暖心真相：我是個幸福的小女孩

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光
    2小時前5231
  2. 林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多
    2小時前3411
  3. 60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天病床照曝光
    5小時前4413
  4. 林俊傑放閃嫩女友「直接見爸媽」！　爆婚事近了...公司曝最新計畫
    1小時前616
  5. NewJeans Danielle遭解約後首露面！
    1小時前4
  6. Sandra宣布「免疫媽媽之路到尾聲」　打完最後一針吐心聲
    5小時前6
  7. Lulu心疼王月開刀昏迷5天　PO文集氣
    2小時前4
  8. 2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看
    54分鐘前4
  9. NewJeans只有她被開除！Danielle恐賠23億違約金
    9小時前162
  10. 《銀魂》男星性侵判4年復出被酸反嗆：有前科也能做
    1小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合