蔡依林要告我？梁曉珺影片「下架再上傳」拒道歉…7字回嗆粉絲怒了

天后蔡依林（Jolin）日前舉辦的「PLEASURE」演唱會引發熱議，不過內容卻遭部分網友惡意解讀，合作公司大動作發聲明提告，還點名曾參加《超級星光大道》的梁曉珺。梁曉珺如今是抖音網紅「斯理亞」，9日再度上傳引發爭議影片，並以7字開嗆：「蔡姐竟然破防了？」。

梁曉珺昨日（8）以「斯理亞」帳號在抖音發布影片，開頭以大字「蔡依林要告我？」為題，回應蔡依林大陸演唱會主辦方的提告聲明。她首先指出強調「不是第一個解讀蔡依林」，接著強調自己影片只是「娛樂解讀」。她接著引用中國《宗教事務條例》，指宗教活動須在合法登記的宗教場所進行，且不得於公共設施舉辦，接著指出蔡依林專輯提及「七宗罪」、演唱會主題「人間樂園」皆是來自西方宗教，為此向大陸主辦公司喊話，宗教活動應該在依法登記的宗教場所進行。

該則影片一度被發現配文「蔡姐竟然破防了？」而現在配文寫道：「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人。」斯理亞更預告，未來不排除定期製作影片，繼續解讀蔡依林的文藝作品解讀。

據大陸北京市文化和旅遊局官網顯示，蔡依林演唱會昨日傳出在該城市已經過審。確定將於6月13、14日在鳥巢（國家體育場）舉行。過審公告被陸網解讀是表演內容獲得官方認可，蔡依林粉絲更喊話斯理亞「請停止惡意的揣測並向蔡依林及其團隊道歉」、「是什麽樣的人就會拿什麽樣的眼睛看世界」。