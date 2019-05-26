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《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

記者李玟儀／綜合報導

節目《綜藝玩很大》日前曝光天團五月天以嘉賓身分登場，成功引起網友討論，不少人25日守在電視機前，就是為了一睹五月天《玩很大》首秀，只是或許期待越高失望的可能性就越大，播出後觀眾評價兩極。

▲五月天上《綜藝玩很大》。（圖／三立提供）

▲瑪莎超強手勁「彈飛」Teddy。（圖／三立提供）

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許多網友從2個星期前就開始期待五月天的到來，原以為或許會有戶外活動的安排，結果當節目鏡頭切到棚內時，有網友表示錯愕：「屏東玩很大跑回台北棚內，好怪。」更有網友反應進棚錄影感覺就不對了，「還以為是綜藝大熱門。」

不僅如此，節目頻頻廣告也讓觀眾罵聲連連，哀號期待了這麼久，結果五月天出現的時間只有15分鐘左右，就連遊戲橋段也被指很無聊，有鄉民就說，既然要在棚內錄影，不如給五月天一個小時講垃圾話，「五月天的精髓是幹話」、「放五月天講幹話，搞不好收視率創新高。」

▲▼五月天難得上綜藝節目，結果網友反應很兩極。（圖／翻攝自PTT台綜板、綜藝玩很大臉書）

▲五月天難得上綜藝節目，結果網友反應很兩極。（圖／翻攝自PTT台綜板）

雖然和期待中的有落差，仍有不少網友幫忙緩頰，認為五月天演唱會行程滿檔，願意睽違7年再出演綜藝節目，已經很難得了，雖然因為在棚內錄影，讓氣氛變得「很不玩很大」，但好在五月天團員自帶幽默又會做效果，一樣能炒熱氣氛，節目官方臉書也特別發文：「感謝部長百忙之中來玩，我們也很期待部長能玩很多，希望下次部長們來玩大逃殺唷！」

▲▼五月天難得上綜藝節目，結果網友反應很兩極。（圖／翻攝自PTT台綜板、綜藝玩很大臉書）

▲五月天難得上綜藝節目，結果網友反應很兩極。（圖／翻攝自綜藝玩很大臉書）

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