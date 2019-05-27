馮提莫一轉身「雪白內衣走光」！　衣服兩邊挖大洞…側胸現形

記者劉宜庭／綜合報導

27歲馮提莫有著「大陸第一網紅」封號，外型甜美、身材姣好，推出過許多自己的音樂作品，在網路上人氣相當高。她平時常在社群網站分享生活、工作點滴，近來曬出一系列全身美照，上衣側邊挖大洞的設計，不但讓內在美外露，側胸也隨之現形，照片曝光立刻掀起大票網友暴動，引發熱烈討論。

▲馮提莫在網路上擁有高人氣，被冠上「大陸第一網紅」封號。（圖／翻攝自微博／馮提莫）



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馮提莫26日透過微博發文，一連曬出6張高清美照，同時不忘徵詢粉絲意見，開玩笑問：「這幾張照片好看嗎？不好看的話我等下再問一遍。」照片中，她綁著俐落包頭，讓五官更顯立體，穿著黃色無袖上衣，搭配黑色短裙，大方展現纖瘦身材，以及白皙皮膚，一雙宛如鳥仔腳的超細美腿，更是羨煞眾人。

▲馮提莫一連曬出多張美照。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

▲馮提莫一轉身，側邊白色內衣露出。（圖／翻攝自微博／馮提莫）

然而，更引人注意的是，馮提莫一轉身，將側面轉向鏡頭前，加上由於衣服兩邊袖口挖大洞，隨即讓裡頭的白色內衣走光，側胸形狀也隱約現形，小露性感的模樣，立刻掀起大票網友暴動，雖然有人留言表示，「抬起胳膊，不就走光了哦」，不過大部分粉絲則紛紛嘴甜誇讚，「超級好看」、「腿可真長」、「好看！再問一遍也是這麼說」，短短約1天時間，就吸引超過7000則留言熱議，也顯見人氣之高。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博／馮提莫）