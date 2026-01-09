ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
田馥甄沮喪哭了！鬆口承認「有一困擾」：各種努力卻還是無法搞好

記者潘慧中／綜合報導

田馥甄（Hebe）9日突然在社群網站寫下長文，她坦言自己飽受睡眠問題困擾，清晨4點醒來後輾轉反側，甚至在起床前因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。

▲▼田馥甄,Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

▲田馥甄難得PO長文。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

田馥甄在Instagram限時動態透露，9日清晨4點多醒來後便輾轉反側，直到鬧鐘響前才短暫入睡，卻又陷入惡夢。清醒後，她感到既哀怨又沮喪，「成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠」。在流下幾滴淚後，她告訴自己「睡得很爛這件事已經發生了，就讓它過去」，隨即咬牙起床，不讓負面情緒開啟新的一天。

▲▼田馥甄,Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

▲田馥甄起床後沮喪哭了。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

來到瑜伽教室站上墊子開始拜日式時，老師突然走到面前溫柔地說：「Hebe，笑一個」。這句話讓田馥甄心頭一驚，心想「難道我的哀怨沒藏好？這麼明顯？」老師接著解釋，當真正開懷大笑時，胸腔會擴張，內在也會產生空間。就在認真做著老師的指令時，她忽然又有點想哭，但隨著笑容綻放，原本緊繃的心也隨之鬆開。

對於這段奇妙的治癒過程，田馥甄將老師比喻成「小天使」，感謝對方總在需要的時刻出現，「雖然或許是歪打正著，他只是純粹在教導、提醒我身體的運用，但我的心卻被溫暖治癒。」

▲▼田馥甄,Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

▲▼田馥甄謝謝瑜伽老師帶來的溫暖。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

▲▼田馥甄,Hebe。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）

看著窗外寒冬裡的暖陽，田馥甄也將這份祝福送給大眾，希望大家都能碰到生活中的小天使，並勉勵大家：「如果沒有，就發自內心笑一個，有時候笑著笑著就開心了。」

田馥甄IG全文：

清晨四點多醒來後就開始翻來覆去輾轉反側，又再度折騰躺到鬧鐘快響之前才睡著，而且還迅速進入夢鄉做了一個惡夢。被鬧鐘叫醒後，覺得沮喪又哀怨，成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠。流了幾滴眼淚之後，逼自己振作起床出門上課去。告訴自己睡得很爛這件事已經發生了，就讓它過去，不需要帶著這情緒開啟一天。
走進教室，站上墊練習，開始做了拜日式，瑜珈老師走到我面前：Hebe，笑一個。
（我立刻笑出來，但同時心也一驚，難道我的哀怨沒藏好？這麼明顯？被老師看見了嗎？老師未免也太厲害了吧。）
老師繼續說：真心大笑的時候，去感受身體胸腔擴張的感覺，妳吐氣的時候也要有這種感覺，真正開懷笑的時候內在會有空間。
我一面笑著認真做著老師的指令，一面又覺得有點想哭。笑出來那一剎那，心也鬆了。

心鬆開來之後，開始專注在今天的練習。

很感謝老師時常像小天使般的，總在需要的時刻出現。
雖然或許是歪打正著，他只是純粹在教導、提醒我身體的運用，但我的心卻被溫暖治癒。

感謝自己有在十度以下的早晨，咬牙起床上課去。

照片記錄下今天台北寒冬裡的暖陽。

祝福你們今天也碰到生活中的小天使，被暖陽照耀。

如果沒有，就發自內心笑一個，有時候笑著笑著就開心了。

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

