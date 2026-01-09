只是去上個廁所！讓老公帶娃「目睹驚人一幕」玉兔傻眼：不覺得怪嗎

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）2022年嫁給導演Howard，同年底生下兒子姆姆，3年後更迎來女兒彌彌的誕生，一家四口相當幸福。然而，曾稱讚老公是神隊友的她，最近改口了，而原因和奶嘴有關。

▲Howard搞錯奶嘴方向了。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



[廣告]請繼續往下閱讀...

玉兔透露，她當時只是短暫離開去上個廁所，回來卻驚見Howard對女兒展現出「窒息的愛」，那就是奶嘴塞入嘴中的方向出錯了，讓玉兔當場傻眼：「Excuse me!!給奶嘴的時候，不會覺得怪怪的嗎！？」

▲Howard連忙調整。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



對於Howard的兩光行徑，玉兔忍不住吐槽直呼老公的舉止實在太離譜。當Howard意識到自己失手後，連忙道歉並且把奶嘴調整回正確的方向。

▲Howard一直跟女兒道歉。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



看著這幕令人噴飯的畫面，玉兔最後決定收回對老公的讚美，「我要收回『Howard是帶娃神隊友』這句話」。這次的驚魂記讓她深刻體會到，即便有另一半幫忙照顧，媽媽依然難以真正放心，「天哪～當媽媽真的是有操不完的心」，引發不少媽媽網友的共鳴。

▲Howard和玉兔夫婦育有兩個小孩。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔IG全文：

我要收回「Howard是帶娃神隊友」這句話

只是去上個廁所

回來就看到爸爸對女兒窒息的愛

Excuse me !!

給奶嘴的時候 不會覺得怪怪的嗎！？

天哪～

當媽媽真的是有操不完的心