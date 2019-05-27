神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

記者田暐瑋／綜合報導

在日本，AV女優是個飽受異樣眼光的職業，但在台灣常常舉辦粉絲見面會，還會上各大節目擔任特別嘉賓，被打造成像是偶像一般。某知名人氣女優第一次來台灣時偷偷接S，當時以為不紅，一次只開出2萬元價碼，後來發現自己到哪都被包圍，才驚覺虧大了。

經紀人羽綸曾帶過許多AV女優來台活動，爆料某位人氣女優第一次被邀請來台時，以為只是玩票性質，私底下偷偷接S，一次只要2萬元超低價，但一到台灣就被粉絲和媒體團團包圍，驚覺自己其實人氣超高，後悔價碼開太低，之後就一路漲價到5、60萬元。

▲神級女優偷接S。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

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不少人好奇這位女優的真實身分，羽綸透露她現在是「無敵霹靂紅」的女神級女優，大根也曾和她合作過，引起網友諸多揣測。但羽綸也直言，AV女優私底下會從事性服務賺外快早已不是秘密，算是業界的潛規則。

AV女優汰換率快，平均壽命只有5年，許多女優會利用巔峰時的人氣賺外快，或是發展副業，轉型最成功的是明日花綺羅（明日花キララ），曾以「惠比壽麝香葡萄」隊長之姿帶領女團主持綜藝節目、各地巡迴演出，2018年4月宣布畢業，隨後官方推特的介紹文中明言「不拍AV了」，形同離開AV界，現在投入自創內衣品牌，經常有新品馬上就秒殺賣光，成功進軍服飾市場。

▲神級女優偷接S。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



另外也有發展比較淒涼的女優，像是2014年以AKB48練習生身份跳入AV界的橘梨紗，原本被看好帶來業界衝擊，沒想到出道才7個月，拍完6支影片後，就宣布引退。她同時離開AV界和大眾媒體，隨後被傳在風俗店上以「井上麻里」名字出現，由於長相被比對後，有網友一口咬定是本人，且提供「外送到府」的服務，但2小時就要21萬元台幣，不過消息在網路上流傳後，風俗網站也迅速將她的個人檔案下架，似乎想要避開風頭。

