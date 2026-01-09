「最強外掛」安芝儇突PO婚紗照！馬甲包不住上圍 3萬人看光事業線

記者潘慧中／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇外貌甜美，有「最強外掛」的封號。私下不時與粉絲分享生活的她，8日突然在社群網站上傳單穿婚紗的照片，好身材全在鏡頭前一覽無遺，立刻吸引3.1萬人按讚！

▲安芝儇突然PO出婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



照片中，可以發現安芝儇是為了錄製綜藝節目，才難得換上了白色婚紗，馬甲式禮服胸前採用細緻的花卉蕾絲刺繡，低胸深V剪裁辣露渾圓半球之外，也完美襯托出漂亮的肩頸線條。

▲安芝儇是為了錄製節目。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



安芝儇的下半身則是輕盈蓬鬆的白紗裙擺，顯得華麗又浪漫。無論是在試衣間自拍，或是在攝影棚內被拍的照片，無不散發出優雅的氣場，吸引大批粉絲留言直誇她超美！

▲▼安芝儇在試衣間自拍。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



事實上，安芝儇來台後便定居高雄，當地天氣讓她留下深刻印象，原來她曾坦言本來很喜歡溫帶氣候，但沒想到高雄那麼熱，手臂還因此被曬出色差，只能趕緊詢問隊友防曬秘訣。

▲安芝儇從不吝展露好身材。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）