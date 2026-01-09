羅大佑組交響樂團！　堅持「只在音樂廳與劇院演出」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

羅大佑攜手16位東西方原聲樂器演奏家，包含鼓、吉他、貝斯、鋼琴、弦樂四重奏、國樂（笙、笛、揚琴）以及四位和聲，組成「春龍交響樂團」，正式宣布推出融合古典與流行演出型態的「四季戀紅交響宴音樂會」巡迴，為經典作品開啟全新篇章。

▲▼羅大佑攜手16位中西方原聲樂器演奏家組「春龍交響樂團」。（圖／大右音樂提供）

自2023年起，羅大佑便與春龍交響樂團合作，將多首代表作全面改編為交響編制。他表示，重新編曲雖對演唱情緒是一大挑戰，卻也讓作品展現更深層次。

談及命名概念，羅大佑表示，2026年為丙午年，以「四季」象徵生命循環，「戀紅」則代表熱情與希望。他透露，音樂會中將改編幾首鮮少演出的曲目，透過交響編制重現不同時代的情感記憶，以交響樂章形式規劃七大篇章，精選橫跨數十年的創作，涵蓋電影主題曲、戀曲系列等經典之作。

為呈現最純粹的聲響，團隊堅持選擇音樂廳與劇院演出，讓原聲樂器自然共鳴、不仰賴過度擴音。「四季戀紅交響宴音樂會」將於3月7、8日於台中國家歌劇院登場，4月3、4日移師高雄衛武營音樂廳開唱，邀請樂迷在熟悉旋律中重新感受音樂力量。