陳美鳳曬4年前透明戰袍！遭酸「幾歲了還這樣穿」霸氣預告：期待今年

記者陳芊秀／綜合報導

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳9日在社群平台發文，分享了自己入行多年來的心路歷程，配文曬出一張2022年驚豔全網的「透明戰袍」，引發粉絲暴動。她大方預告今年的過年節目造型將會「很不一樣」，請大家期待！

▲陳美鳳請大家期待今年的除夕節目。（圖／翻攝自臉書）

陳美鳳回憶起剛出道的日子，感慨當時酬勞很低，一天要接許多工作累積經驗，那些辛苦都是如今的養分。她語帶感性地表示：「年輕的時候，一天跑很多工作，餓到只能吃冷便當，真的很辛苦」。面對外界對她穿衣風格的指點，坦言有時嘗試不同造型，會有人酸言酸語：「幾歲了還這樣穿？」，但本人霸氣回應：「只要鳳鳳自己覺得自在、過得去，就真的不會太在乎那些聲音」。

而發文中附上的照片，是陳美鳳2022年錄製民視除夕節目《民視第一發發發》時的經典舞衣。當時65歲的她，挑戰身穿一套由亮片與透視薄紗拼接而成的「透明戰袍」。這套造型設計極為大膽，僅用亮片巧妙遮飾重點部位，下半身則有高衩剪裁露出逆天長腿，將她保養得宜的S曲線與緊實肌膚完美展現，正面更大開深V，讓傲人雙峰曲線辣翻除夕夜。

▲陳美鳳曬4年前透明戰袍。（圖／翻攝自臉書）

網友見照激動留言「看起來就是25歲吧，哈哈哈哈」、「天壽水，水噹噹！」、「沒有被年齡所牽絆，好棒！」、「演藝人員的典範，穿名牌不惹人討厭的明星」。