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黃心穎害慘親姊「嫁豪門夢碎」！百億男友怒退貨　爆出黑歷史「當小三逼瘋正宮」

記者田暐瑋／綜合報導

香港女星黃心穎因為被爆偷吃許志安、背叛男友馬國明，頓時成了人人唾棄的小三，甚至傳出遭香港演藝圈封殺，在風波爆發後避走美國。一向力挺她的姊姊黃心美和百億富豪馬清偉之子Justin交往，卻因為妹妹一事連帶自己的黑歷史被挖出，爆出男方對她感情轉淡，嫁入豪門夢碎。

黃心美曾有一段婚姻，2015年和台灣老公離婚，10年感情畫下句點，2017年和百億富豪馬清偉之子Justin熱戀，雖然她大了男友10歲，但雙方家長態度開明，一度論及婚嫁，怎料她因力挺妹妹偷吃，遭到網友連帶砲轟。有造型師踢爆某女主持曾奪愛人夫，逼得正宮退讓，但還沒等到情夫離婚，就侵門踏戶搬進對方家中，手段相當惡劣。

▲黃心穎。（圖／翻攝自IG）

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▲黃心穎和黃心美（右）。（圖／翻攝自IG）

由於爆料指出，該名女主持還有姊妹，且都以不同方式進入演藝圈，而黃心美和這些線索不謀而合，被猜測就是爆料主角。據悉，Justin在得知此事後，對她的感情變淡，婚事也不了了之，甚至有人爆料兩人因為家長意見，已經低調分手，嫁入豪門夢碎。

▲黃心穎。（圖／翻攝自IG）

▲黃心美爆出和小開男友分手。（圖／翻攝自IG）

黃心穎出生於中醫世家，爸爸是知名中醫師，行醫數十年累積不少好名聲，從小4姊妹便跟著媽媽移居加拿大溫哥華，爸爸為了賺錢，獨自一人留在香港工作，讓妻女生活不虞匱乏，甚至稱得上是相當優渥。

根據香港媒體《東網on.cc》報導，黃心美當年離婚後，曾在受訪中提及，爸爸也曾有過「不專一」的時候，「跟天下的男人都一樣。」但當時媽媽卻選擇隱忍，雖然不知道媽媽這麼做是為了4姊妹，還是擔心失去經濟支柱，看著媽媽的委屈，她早已下定決心，不能重蹈母親覆轍，要做一個心靈和經濟都獨立的女性。

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黃心穎, 許志安, 鄭秀文, 黃心美

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