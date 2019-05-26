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單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的

記者潘慧中／綜合報導

網路女模T妹（Tiffany Chen）2018年7月生下兒子「T寶」後，經常和粉絲分享生活點滴，她26日在社群網站透露，早上為了趕飛機竟忘了穿內褲，「下面涼涼的很痛快。」

▲▼單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹 粉絲團）

▲T妹有了小孩後，身材仍然維持得很好。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹粉絲團）

T妹26日擔心會趕不上班機，匆忙到沒時間化妝，只見她頂著素顏搭車，不但膚質保養得很好，氣色也看起來十分紅潤，膚色也和平常一樣白皙，身穿低胸背心，隱約露出深邃事業線，清涼打扮讓不少男網友狂噴鼻血。

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▲▼單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹 粉絲團）

▲T妹自爆忘了穿內褲。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹粉絲團）

格外引起討論的是，T妹不但沒空化妝，她連內褲都忘了帶、忘了穿，「兒子吵了我一整晚…不用睡」，可能是因為這樣才會爬不起來，但她慶幸自己還記得帶護照，「地方媽媽的心聲。」

T妹身為單親媽媽，一肩扛起養育兒子的責任，提及孩子生父，她曾怒嗆：「對了！你這枚精子很貴，已經給了你爸三百萬！在臨盆前二個星期回來，結果偷把我的帳戶錢全部盜領光！一口飯都不留給你吃，連產費都不留半毛…要我在馬桶自己生下你的概念。」

▲T妹被嗆「給小孩看限制級身材」。（圖／翻攝自臉書／Tiffany Chen T妹 粉絲團）

▲▼T妹獨自撫養小孩。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹粉絲團）

▲▼「雙乳幾乎全露」得罪陳斐娟！（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹 粉絲團）

T妹坦言，自己從沒後悔生下兒子，一看見孩子天真的眼神，一切痛苦都值得，「懷孕期間我真的有想從樓上跳下去，但我知道肚子有你…我不可以傷害你！當生產後我告訴自己，你已經沒有爸爸，更不能沒有媽媽…你不能沒有我，只有我會保護你。」

T妹臉書全文：

一早起來趕飛機
素顏是很合理的⋯
連內褲都忘了帶、忘了穿⋯ 反正下面涼涼的很痛快。
兒子吵了我一整晚⋯ 不用睡。
#地方媽媽的心聲
#護照有帶就好

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