郭書瑤羨慕孫可芳「每天看裸男」！　自曝一夜情首選詹懷雲：年輕體力最好

記者蕭采薇／台北報導

2026年開春話題台劇《何百芮的地獄戀曲》情感尺度再升級！主演郭書瑤、孫可芳與阿Ken近日受訪互揭瘡疤。郭書瑤現場點名最羨慕的角色就是孫可芳飾演的「克拉拉」，因為戲中能與眾多裸男對戲，讓她忍不住直呼：「她真的是我最羨慕的角色，跟她對戲的人都不用穿戲服！」更犀利點名一夜情對象首選劇中弟弟詹懷雲，原因竟是「年輕、體力最好」。

▲《何百芮的地獄戀曲》郭書瑤（中）最羨慕孫可芳（左）可以看猛男。（圖／MyVideo提供）



孫可芳脖子驚見「草莓」？ 阿 Ken 補刀追問讓全場失控

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫可芳在戲中作風奔放，私下卻被郭書瑤爆料其實「道德標準極高」。專訪現場甚至發生意外插曲，孫可芳的脖子上被發現疑似有「草莓」印記，阿 Ken 見狀立刻開玩笑補刀：「老公會不會幫妳種草莓？」讓孫可芳趕緊澄清那只是痘痘，並機智接招：「你是說回屏東種草莓嗎？」幽默化解尷尬。她笑稱自己已經把所有奔放的個性都留給角色了，戲外其實是個正經的人。

郭書瑤選對象標準超犀利 點名姚淳耀是「NG王」

被問到若要在劇中角色選擇「談戀愛、結婚、一夜情」的對象，郭書瑤展現率性本色，除了點名詹懷雲當一夜情對象，談戀愛則首選阿 Ken 飾演的資深副總，理由是「有趣又有財力」；至於結婚對象則給了戲中有感情線的姚淳耀。

▲《何百芮的地獄戀曲》郭書瑤爆料姚淳耀是劇組公認的「NG王」。（圖／MyVideo提供）

不過提到姚淳耀，郭書瑤也忍不住大翻白眼，加碼爆料他是劇組公認的「NG 王」，「他只要自己覺得好笑就會笑不停，笑到後來我們真的白眼翻到腳底板！」足見演員間私下的好交情。

從失戀毒白到地獄戀曲 何百芮轉戰甜點店開啟新章

《何百芮的地獄戀曲》改編自人氣 IP 續作，講述郭書瑤飾演的平凡女子「何百芮」在生日當天慘遭劈腿分手，意外靠著犀利罵文成為人氣網紅。新作中，她除了經營流量，更得面對陷入失戀憂鬱的甜點店老闆羅人傑（姚淳耀 飾），兩人被迫共同拯救瀕臨倒閉的店面，在雞飛狗跳的聯誼日常中產生微妙火花。《何百芮的地獄戀曲》每週日晚間10點於台MyVideo 獨家跟播中。

▲《何百芮的地獄戀曲》改編自宅女小紅的人生故事，郭書瑤飾演的平凡女子「何百芮」在生日當天慘遭劈腿分手，意外靠著犀利罵文成為人氣網紅。（圖／MyVideo提供）