ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

記者李玟儀／綜合報導

南韓女星具荷拉26日凌晨於首爾清潭洞住宅內嘗試輕生，經紀人發現後報警，目前無生命危險。過去她曾是人氣女團KARA的一員，有著出眾的藝能感，是綜藝節目的寵兒，然而從2018年9月開始卻因與前男友的「毆打事件」鬧上社會版面，一連串風波無疑對形象造成莫大的影響。

▲▼具荷拉試圖自殺獲救。（圖／翻攝自具荷拉IG、微博）

▲具荷拉在寫下道別文字後，試圖輕生獲救。（圖／翻攝自具荷拉IG、微博）

請繼續往下閱讀...

具荷拉在2018年9月就曾傳出「服藥過量」，疑似輕生而入院，不過經紀公司隨即駁斥傳言，指她是因為睡眠障礙、消化不良才到醫院檢查，經過治療已無大礙，沒想到幾天後卻又被指控「毆打男友」，警方隨即介入調查後卻發現，監視器畫面中男方發狠狂踹，她被打到住院。

消息傳開後，具荷拉接受韓媒專訪，提到前男友崔鍾範因為懷疑她劈腿因此施暴，出示的驗傷單中，明確寫著「子宮內有出血」，戳破男方堅稱「沒打人」的謊言，不過男方在律師陪同前往警局時，依然堅持具荷拉所述不是事實，並稱：「我是為矯正具荷拉婦產科診斷書而來的。」

▲具荷拉與前男友崔鐘範。（圖／CFP）

除了互毆事件之外，又傳出前男友手機裡存有具荷拉的38秒性愛片，要脅她「要把檔案傳給媒體」，但消息曝光後，男方堅稱是為了留作紀念。然而此舉已經惹怒大批女性，發起請願，要求「重罰與崔某類似的色情錄影報復罪犯」，結果男方又辯解：「上傳影片只是說說。」讓網友氣到痛罵「史上最渣」。

好不容易挺過了這些風波，具荷拉重整心情準備重新出發之際，經紀公司卻宣布不續約，未來的演藝動向不明。或許是接二連三打擊的影響，具荷拉25日深夜先寫下憂鬱文字，並在26日半夜試圖輕生，還好經紀人即時報警，目前沒有生命危險。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

推薦閱讀

《創造營》爆抄襲SJ經典曲「副歌90%一樣」！粉絲火了：出來面對

《創造營》爆抄襲SJ經典曲「副歌90%一樣」！粉絲火了：出來面對

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

《飢餓》太強！邀到「台灣隊長」　看到合照網跪了：有神快拜

《飢餓》太強！邀到「台灣隊長」　看到合照網跪了：有神快拜

假面閨蜜「背後捅刀一堆藝人」！張艾亞曝「超綠茶事蹟」揭穿乖乖女

假面閨蜜「背後捅刀一堆藝人」！張艾亞曝「超綠茶事蹟」揭穿乖乖女

Lisa太美！男粉親眼見到偶像　「40秒失控嘶吼片」爆出雞叫聲

Lisa太美！男粉親眼見到偶像　「40秒失控嘶吼片」爆出雞叫聲

結婚1年..阿嬌爆婚變！挨酸「婚結得不值」　深夜連PO 2照片曝近況

結婚1年..阿嬌爆婚變！挨酸「婚結得不值」　深夜連PO 2照片曝近況

許維恩「恩人變情人」！男友呂銳「遠距離情話」被挖　曖昧藏1年

許維恩「恩人變情人」！男友呂銳「遠距離情話」被挖　曖昧藏1年

許志安小三「被唾棄現況」曝光！爆遭求償1.2億　打算申請破產

許志安小三「被唾棄現況」曝光！爆遭求償1.2億　打算申請破產

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

蔡依林表演中途「被雷射筆射眼睛」　狀況曝光…粉絲氣炸！

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

具荷拉, KARA

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家／Twinko解散有內幕！　張語噥無奈：你們沒有想到我
  2. 單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的
  3. 蔡依林被雷射筆照眼睛！首發文「釣出阿信留言」網一看：信哥心疼了
  4. 擊敗李奧納多！阿莫多瓦頭號男神《痛苦與榮耀》首獲坎城影帝
  5. 吳宗憲曝KID「18個月」走不出許維恩情傷：祝福的話如何說
  6. 「謝謝大家沒去看蕭敬騰」　品冠密邀雙帥嘉賓助陣
  7. 馬嘉伶回台了！邀AKB48打手遊　自曝：輸了失落30秒
  8. 被生豬腸洗臉「男星當場走人」乃哥也不敢吭聲！　沈玉琳：我很惶恐
  9. 許志安小三「被唾棄現況」曝光！爆遭求償1.2億　打算申請破產
  10. 王大文等6年終於開唱了！　陳芳語合唱《練習愛情》嗨翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366