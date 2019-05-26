具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

記者李玟儀／綜合報導

南韓女星具荷拉26日凌晨於首爾清潭洞住宅內嘗試輕生，經紀人發現後報警，目前無生命危險。過去她曾是人氣女團KARA的一員，有著出眾的藝能感，是綜藝節目的寵兒，然而從2018年9月開始卻因與前男友的「毆打事件」鬧上社會版面，一連串風波無疑對形象造成莫大的影響。

▲具荷拉在寫下道別文字後，試圖輕生獲救。（圖／翻攝自具荷拉IG、微博）

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具荷拉在2018年9月就曾傳出「服藥過量」，疑似輕生而入院，不過經紀公司隨即駁斥傳言，指她是因為睡眠障礙、消化不良才到醫院檢查，經過治療已無大礙，沒想到幾天後卻又被指控「毆打男友」，警方隨即介入調查後卻發現，監視器畫面中男方發狠狂踹，她被打到住院。

消息傳開後，具荷拉接受韓媒專訪，提到前男友崔鍾範因為懷疑她劈腿因此施暴，出示的驗傷單中，明確寫著「子宮內有出血」，戳破男方堅稱「沒打人」的謊言，不過男方在律師陪同前往警局時，依然堅持具荷拉所述不是事實，並稱：「我是為矯正具荷拉婦產科診斷書而來的。」

▲具荷拉與前男友崔鐘範。（圖／CFP）

除了互毆事件之外，又傳出前男友手機裡存有具荷拉的38秒性愛片，要脅她「要把檔案傳給媒體」，但消息曝光後，男方堅稱是為了留作紀念。然而此舉已經惹怒大批女性，發起請願，要求「重罰與崔某類似的色情錄影報復罪犯」，結果男方又辯解：「上傳影片只是說說。」讓網友氣到痛罵「史上最渣」。

好不容易挺過了這些風波，具荷拉重整心情準備重新出發之際，經紀公司卻宣布不續約，未來的演藝動向不明。或許是接二連三打擊的影響，具荷拉25日深夜先寫下憂鬱文字，並在26日半夜試圖輕生，還好經紀人即時報警，目前沒有生命危險。

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