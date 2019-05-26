認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

記者李玟儀、林奕如／綜合報導

女星許維恩在2017年和KID分手後，和馬來西亞籍師弟呂銳傳緋聞，當時雙方都未承認，不過曖昧情藏不住，26日凌晨男方無預警在IG分享親密合照認愛，「從現在起，有好的壞的，我都會在你身邊一起去面對。」

▲呂銳認愛許維恩。（圖／翻攝自呂銳IG）

請繼續往下閱讀...

呂銳無預警在26日半夜PO照，照片中他頭倚在許維恩左肩上，表情平穩、安寧，女方側身回頭露出幸福燦笑，2人有志一同身穿白色服裝，背後是昏黃夕陽倒映在大海上，有種溫暖又甜蜜的氛圍。

同時，呂銳寫下對許維恩的愛，「在我什麼都不是的時候，妳總是在我身邊鼓勵給我正能量。當別人看不起我，說我不是的時候，妳都會用力幫我平反回去。在我被罵、被欺負的時候，妳總是第一個站出來幫我擋風遮雨。從今天起，有好的壞的，我都會在妳身邊一起面對。」

▲呂銳曾被網友指撞臉高以翔。（圖／記者張一中攝／海王天璽提供）

呂銳曾在「馬來西亞先生」比賽取得亞軍，也參加過大型歌唱比賽「Digi Celebriteen」晉級前10強，身高183公分，體重72公斤，擅於健身的他，體脂肪更只有11，身材超好。他透露小時候父親帶著他看《機器戰警》等好萊塢英雄片，看完電影他就喜歡上表演，還常自己偷偷學主角對著空氣演戲。父親算是啟蒙他表演細胞的重要推手，更時常教育他「做人要有禮貌、禮多人不怪、待人要謙虛」。

對此《ETtoday星光雲記者》致電關心，許維恩表示：「一直以來一樣工作為主，無法避免工作合作，感情部分謝謝你們關心～～真的謝謝。」而公司立場也是以工作為主，只要不影響工作，公司不干涉藝人私人感情的事。

►許維恩「恩人變情人」！男友呂銳「遠距離情話」被挖 曖昧藏1年