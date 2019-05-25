假面閨蜜「背後捅刀一堆藝人」！張艾亞曝「超綠茶事蹟」揭穿乖乖女

記者李玟儀／綜合報導

女星茵芙幾個月前曾在節目中爆出遇過「假面閨蜜」，當時網路輿論將矛頭指向郭雪芙，但其實和郭無關而是另有其人，最可怕的是，受害者還不只茵芙一人，張艾亞也是，甚至有一票女藝人因此組成「受害者聯盟」。

▲▼張艾亞、茵芙揭穿演藝圈乖乖女是假面閨蜜。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

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茵芙和張艾亞在近兩年成為無話不談、可以「袒裎相見」的閨蜜，這段友情的起點追溯到2人曾被同一位「好姊妹」中傷。茵芙透露那個女生外型很文靜、很乖，所以旁人很容易相信她說的話，但其實這個女藝人常常人前一個樣，人後又180度大變。

▲▼張艾亞爆料演藝圈乖乖女愛跟姊妹淘的男友「偷偷怎麼樣」。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

像是女星會在張艾亞等人面前裝作好姊妹，但私底下卻又跟別人說被張艾亞欺負，而且特別喜歡顛倒是非，甚至還曾對外放話說張艾亞很愛去夜店，但張艾亞強調：「我很不愛去夜店之餘，我去的每一次都是她帶我去的。」女方搬弄是非的能力讓人大開眼界。

▲茵芙在一場聚會中意外發現現場所有人都跟該女星鬧翻了。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

不僅如此，張艾亞還爆料，這個「綠茶婊」女星很愛勾搭好朋友的男朋友，久而久之越來越多人知道，在某次的聚會上，好幾位藝人閒聊後發現，原來都跟這位女星鬧翻了，一群人頓時成了「受害者聯盟」。