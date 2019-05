Lisa太美！男粉親眼見到偶像　「40秒失控嘶吼片」爆出雞叫聲

記者李玟儀/綜合報導

南韓女團BLACKPINK的成員Lisa人氣超高,不僅長得像洋娃娃、身材又瘦高,而且舞台表現能力也是一流,迷倒無數少男少女。近日一支飯拍影片在微博上流傳,這「40秒尖叫片」完整錄下男粉絲親眼見到Lisa的真實反應。

▲Lisa男粉失控尖叫。(圖/翻攝自微博、Lisa IG)

影片中從Lisa講話開始,男粉絲的理智線就徹底斷掉,扯開喉嚨大喊:「YA」、「Queen of Germany」、「My new president!」等到正式表演開始,男粉的尖叫已經升級成「尖叫雞」的叫聲,不管是喊「Queen」還是「Oh my god」,配上影片的後製字幕,都能強烈感受到粉絲心中的激動。

接近崩潰的喊叫在Lisa趴地獨舞時達到顛峰,男粉彷彿失控,用著顫抖又尖銳的嗓音,不斷喊著各種不同音階的「Oh my god」,過於興奮的模樣完全蓋掉現場音樂聲,表現絕對是鐵粉無誤!

▲Lisa男粉失控尖叫。(圖/翻攝自微博)

不少網友被逗樂在影片底下狂刷留言「哈哈哈哈」,也有人佩服這名男粉絲超耐操的嗓子,「男粉瘋狂起來太可怕了」、「作為女粉我認輸。」當然也有網友彷彿找到同類,戲稱自己在演唱會上也是這樣,誇男粉的表現「很可以,非常有必要」。

►男粉瘋狂尖叫影片(請小心耳膜)