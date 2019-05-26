具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

記者李玟儀／綜合報導

韓星具荷拉在2018年底時曾因為和前男友崔鍾範的互毆事件，鬧上社會新聞版面，之後又衍生出男方要脅公開38秒私密片，引起軒然大波，沒想到好不容易熬過了威脅，卻因為肺炎住院，緊接著又面臨經紀公司不續約，演藝生涯幾乎跌入谷底，25日深夜她無預警發文「再見」，並傳出自殺消息。

▲具荷拉PO完憂鬱文後，試圖自殺獲救。（圖／翻攝自微博）

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具荷拉25日深夜在個人Instagram更新憂鬱的文字，包括只打了「안녕（再見）」的PO文，以及充滿負面情緒的限時動態，內文寫著：「很累也要裝作不累，很痛也要裝作不痛，就這樣忍受著繼續生活。」更提到自己外表看似完好無缺，但內心實際上已經殘破不堪。

▲▼具荷拉曾是KARA一員，有綜藝感又長得美，特別是還有人人稱羨的螞蟻腰。（圖／翻攝自具荷拉IG）





陰鬱的發文立刻引起網友及南韓媒體注意，據《YTN》報導，具荷拉在26日凌晨嘗試輕生後獲救。首爾江南警察署表示，在凌晨12點40分左右，接到具荷拉經紀人報案，隨即出發前往位於首爾清潭洞的住宅，進入後屋內有明顯煙霧痕跡，不過目前具荷拉已無生命危險。

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