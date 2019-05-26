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許維恩「恩人變情人」！男友呂銳「遠距離情話」被挖　曖昧藏1年

記者李玟儀／綜合報導

許維恩的緋聞男友呂銳26日半夜無預警PO文示愛，舉動被認為是示愛，事實上兩人緋聞已經傳了1年多，期間互動頻頻卻始終不認交往，他甚至曾說過許維恩是「生意上的夥伴」也是在台灣的「恩人」，如今恩人變成了情人。

▲▼呂銳、許維恩。（圖／翻攝自呂銳IG）

▲呂銳、許維恩。（圖／翻攝自呂銳IG）

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呂銳和許維恩在2018年3月底曾被爆一起搭機前往杭州，下機前疑似拿行李時誤傷前方乘客，他焦急地想包紅包和解，不過乘客未收，因為這起意外風波，讓同機旅客，注意到他身邊的許維恩，不過女方經紀人卻強調這是莫須有的事情，更說：「如果說他們有一起搭飛機、有人受傷，請拿出證據，不然就是誹謗。」

只是事後呂銳親自還原經過，承認的確有和許維恩去杭州，只是雙方的關係是「生意上的夥伴」，喊話大眾希望可以給一些時間、空間，去做好和對方在工作上的合作，同時還強調女方是自己在台灣的「恩人」。

▲呂銳承認和許維恩去杭州，但強調兩人是「生意夥伴」。（圖／翻攝自呂銳Instagram）

然而雖然稱許維恩是「恩人」，但呂銳的Instagram貼文中卻不時充滿著各類情話，像是「我相信童話裡的美麗愛情故事是真的～努力吧！」、「因為你，我和期待的關係越來越近了」、「風大雨大的時候，可以為你遮風擋雨……」甚至有張男女在夕陽下，擁吻的剪影照片，還有PO文曾寫「If only I can be at your side and kiss you good night zzz（希望我能陪在妳身邊吻妳、說晚安）」被質疑是寫給許維恩的遠距離情話。

時隔1年，26日呂銳無預警PO出合照告白，「從今天起，有好的壞的，我都會在妳身邊一起面對。」正式宣告關係從恩人轉變成情人，2人的感情未來會如何發展，想必會受到雙方粉絲關注。

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