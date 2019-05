許維恩「恩人變情人」！男友呂銳「遠距離情話」被挖　曖昧藏1年

記者李玟儀/綜合報導

許維恩的緋聞男友呂銳26日半夜無預警PO文示愛,舉動被認為是示愛,事實上兩人緋聞已經傳了1年多,期間互動頻頻卻始終不認交往,他甚至曾說過許維恩是「生意上的夥伴」也是在台灣的「恩人」,如今恩人變成了情人。

▲呂銳、許維恩。(圖/翻攝自呂銳IG)

呂銳和許維恩在2018年3月底曾被爆一起搭機前往杭州,下機前疑似拿行李時誤傷前方乘客,他焦急地想包紅包和解,不過乘客未收,因為這起意外風波,讓同機旅客,注意到他身邊的許維恩,不過女方經紀人卻強調這是莫須有的事情,更說:「如果說他們有一起搭飛機、有人受傷,請拿出證據,不然就是誹謗。」

只是事後呂銳親自還原經過,承認的確有和許維恩去杭州,只是雙方的關係是「生意上的夥伴」,喊話大眾希望可以給一些時間、空間,去做好和對方在工作上的合作,同時還強調女方是自己在台灣的「恩人」。

▲呂銳承認和許維恩去杭州,但強調兩人是「生意夥伴」。(圖/翻攝自呂銳Instagram)

然而雖然稱許維恩是「恩人」,但呂銳的Instagram貼文中卻不時充滿著各類情話,像是「我相信童話裡的美麗愛情故事是真的~努力吧!」、「因為你,我和期待的關係越來越近了」、「風大雨大的時候,可以為你遮風擋雨……」甚至有張男女在夕陽下,擁吻的剪影照片,還有PO文曾寫「If only I can be at your side and kiss you good night zzz(希望我能陪在妳身邊吻妳、說晚安)」被質疑是寫給許維恩的遠距離情話。

時隔1年,26日呂銳無預警PO出合照告白,「從今天起,有好的壞的,我都會在妳身邊一起面對。」正式宣告關係從恩人轉變成情人,2人的感情未來會如何發展,想必會受到雙方粉絲關注。

