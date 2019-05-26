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許志安小三「被唾棄現況」曝光！爆遭求償1.2億　打算申請破產

記者李玟儀／綜合報導

香港女星黃心穎因為被爆偷吃許志安、背叛男友馬國明，頓時成了人人唾棄的小三，甚至傳出遭香港演藝圈封殺，在風波爆發後避走美國，近日更傳出因為這段期間復出機會為零，可能要面臨港幣3000萬（約新台幣1.2億）的索賠。

▲許志安、黃心穎。（圖／翻攝自IG／黃心穎）

▲黃心穎被爆偷吃後，遠走美國避風頭。（圖／翻攝自黃心穎IG）

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據《東網》報導，黃心穎與許志安皆因為偷吃形象重挫，目前2人均暫停演藝事業，許志安原本安排好的工作，由好友張衛健義氣接替，他因此躲過高達百萬的違約賠償金。

不過黃心穎就沒這樣的好運了，正處於事業上升期的她，手中握有多項廣告代言，在出事後由其他藝人頂替，雖然商演客戶沒有要求賠償，但是傳出廣告商打算索賠，此外，也因為目前形象問題，她所代言的服裝品牌下架、隱形眼鏡廣告「被消失」，不只如此，電視劇集戲份也需要重拍。

▲黃心穎形象重挫。（圖／翻攝自Instagram／jacquelinebwong）

不管是已經公開的廣告，或是已經拍好尚未刊出的廣告，目前黃心穎的部分都已經無法使用，外傳廣告商有意求償港幣1000萬（約新台幣4000萬），再加上劇集的損失，林林總總加起來，據傳經紀公司打算求償高達港幣3000萬，又有另一說法是，考慮申請破產避債，不過公司高層樂易玲否認：「No way！沒這回事。」

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

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