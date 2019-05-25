結婚1年..阿嬌爆婚變！挨酸「婚結得不值」　深夜連PO 2照片曝近況

記者李玟儀／綜合報導

香港女星鍾欣潼（阿嬌）2018年和「醫界王陽明」賴弘國結婚，沒想到近日卻被陸媒爆料和老公婚後不幸福，處於分居狀態，甚至更被說「婚結得不值」。面對傳言，她沒有正面回應，但是上傳2張照片直接打臉婚變消息。

▲阿嬌和賴弘國傳婚變。（圖／翻攝自阿嬌IG）

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陸媒近日爆料：「阿嬌與賴弘國結婚後並不幸福，婚後兩人沒有買房，一直租房子住，並且處於分居狀態。」此外，鍾欣潼被爆生活拮据，頻繁接活動演出，包括酒會、大樓剪綵、商場開業等小活動都參加，老公則是約名媛喝下午茶、和友人聚餐等，疑似婚變的傳聞鬧得沸沸揚揚。

不過阿嬌和賴弘國沒有受到輿論的影響，24日照常為老公慶祝30歲生日，她特別訂製色彩繽紛的蛋糕，上頭有著大大的「Super Man」字樣，象徵著老公在她心目中的形象及地位，夫妻倆靠頭合照，感情看起來依舊甜蜜。

▲▼阿嬌連PO兩張照片，似乎在回應陸媒爆料。（圖／翻攝自阿嬌IG）

緊接著阿嬌又在Instagram上傳1年前結婚的大合照，感嘆時光飛逝，「開心的時光過得特別快，希望和你白頭到老。」彷彿間接在回應婚變話題，粉絲也送上祝福：「時間會證明一切，祝大家都越來越好。」