《創造營》爆抄襲SJ經典曲「副歌90%一樣」！粉絲火了：出來面對

記者李玟儀／綜合報導

大陸選秀綜藝節目《創造營2019》在近日節目中進行第3次公演舞台，其中由翟瀟聞、馬雪陽等人組成隊伍演唱《敢》，結果副歌部分卻被網友發現，旋律和Super Junior的《No Other》幾乎一樣。

▲《創造營》第3次公演的歌曲《敢》，被發覺副歌疑似抄襲Super Junior《No Other》。（圖／翻攝自騰訊視頻）

《創造營》的第3次公演中，各組分別和不同女星合作，由翟瀟聞、李昀銳、秦天、段浩男、肖凱中、馬雪陽及王藝衡組成的隊伍，和最近在新版《倚天屠龍記》中飾演「趙敏」的陳鈺琪合作，7位練習生合唱《敢》，並同時與陳鈺琪上演一段歌舞情境劇。

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▲▼《創造營》第3次公演的歌曲《敢》，被發覺副歌疑似抄襲Super Junior《No Other》。（圖／翻攝自YouTube／SMTOWN）

只是網友在節目播出後卻提出質疑，因為《敢》的副歌旋律與Super Junior在2010年發行的歌曲《No Other》幾乎一樣，不少SJ的粉絲氣憤難耐痛罵：「以為抄這麼一兩段我們就聽不出來了？」同時發文要求節目製作單位出面解釋。

粉絲會這麼生氣其來有自，因為對E.L.F來說，《No Other》是SJ寫給歌迷的歌曲，具有特殊意義，如今無故捲入被抄襲疑雲，意義變調，讓不少歌迷大呼失望，希望官方盡快說明。

►《創造營》歌曲《敢》影片

▼SJ《No Other》，影片來源YouTube／SMTOWN，如被移除請見諒。

