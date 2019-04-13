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深夜和尼克吵架…Ashly離家一整夜！　傷心「反問一句話」點醒他了

記者劉宜庭／綜合報導

Ashly是來自香港的YouTuber，和「這群人」尼克交往多年，日前在信義區街頭接受男友求婚，即將邁入人生下一個階段。小倆口自交往以來，便經常透過社群網站放閃，近來2人回到以前位於三重的租屋處，回顧當時相處點滴，也意外翻出一段吵架經歷。

▲尼克決定娶Ashly原因。（圖／翻攝自臉書／這群人尼克）

▲尼克和Ashly感情甜蜜，常在社群網站放閃、分享交往點滴。（圖／翻攝自臉書／這群人尼克）

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Ashly和尼克原本和雙胞胎兄弟「展榮展瑞」合租房子當室友，但因為只有她一個人是女生，加上過去也曾發生過尷尬事件，例如有次她只穿了一件T恤和內褲，躺在床上滑手機，結果展瑞直接開門進來，對方愣住後急喊，「不好意思、不好意思。」於是，小倆口便從汀州路搬到三重，還意外和網紅聖結石當過一陣子鄰居，如今2人已經搬到板橋，也預計將在年底再搬一次家，面對外界好奇為何又要搬？尼克則預告到時會再透露搬家原因。

不過，Ashly透露，住在三重的那段時間，其實和尼克很常吵架，因此常會自己一個人到附近公園坐，「印象最深刻就是，有天晚上我們吵架，吵到我都睡不著。」不過，當時尼克說「有什麼事明天再說」，下秒立刻睡著了，讓一旁的Ashly既生氣又難過，一旁聽著這段過往的尼克妹這時也不禁吐槽親哥：「吵架不能吵過夜，這很重要！」

▲深夜和尼克吵架…Ashly離家一整夜！　傷心「反問一句話」點醒他了。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲深夜和尼克吵架…Ashly離家一整夜！　傷心「反問一句話」點醒他了。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲Ashly坦言住在三重時，和尼克經常吵架。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

Ashly繼續描述當時情況，「凌晨4點，我就一個人走下來，在這邊坐，坐到天亮再回家，回到家他還在睡覺，我就坐在客廳，坐到他起床。」結果，尼克一看見她，第一反應是，「哎～你這麼早起床！」得知Ashly坐在公園一整晚，他一句話則是，「你不怕被強姦喔？」

對此，尼克解釋，「基本上我的個性喔，就是我跟你吵完架之後，隔天醒來我們就和好了，但是通常都是她不會和好。」不過，Ashly隨即反駁，她認為，「會吵架就是有事情發生嘛，事情發生就是要解決！你不能放在那邊，等它慢慢淡，然後過一陣子之後，那件事可能會重覆一直來，所以有事情一定要講開解決。」

▲深夜和尼克吵架…Ashly離家一整夜！　傷心「反問一句話」點醒他了。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲如今尼克和Ashly已經很少吵架了。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

Ashly坦言，對三重租房的回憶，其實充滿了吵架，如今和尼克變得很少吵架，關鍵轉折點其實是某次2人吵了一個很大的架，當時她反問男友，「你到底想要一個怎麼樣的女朋友？你到底想要一個怎麼樣的感情？我做的還不夠好嗎？」當時尼克自己思考了很久，就跟Ashly說，「我不應該這樣，我們要以結婚為前提交往。」

雖然尼克當下非常認真，但其實在這之前，他就常說要以結婚為前提交往，此舉也讓Ashly恍然大悟，「原來你之前講的都是嘴一下而已，今天說的才是真的。」儘管如此，雖然小倆口交往過程，經歷過許多風波、爭執，所幸如今順利撥雲見日，日前更求婚成功，準備步入人生下一個階段，也讓網友羨慕不已。

▲尼克求婚成功。（圖／翻攝自Ashly Instagram）

尼克向Ashly求婚影片。（圖／翻攝自Youtube／尼克&Ashly）

▲尼克日前向Ashly求婚成功。（圖／翻攝自Ashly Instagram、YouTube／尼克＆ASHLY）

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Ashly, 這群人, 尼克, 王士維

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