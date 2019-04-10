快訊／余苑綺懷二胎！　余天又抱孫…李亞萍：都是兒子說溜嘴

記者李欣容、劉宜庭／台北報導

恭喜余苑綺懷二胎！她是余天、李亞萍的二女兒，與老公Gary一年前登記結婚後，生下大女兒樂樂，並於1月補辦婚禮，家庭生活幸福甜蜜，如今又傳來好消息，肚子裡面又多了二寶，即將升格當阿嬤的李亞萍也向《ETtoday星光雲》證實喜訊，目前孕期還沒滿3個月：「她老公本來就說想要有兩個，比較有伴，不會孤單。」

▲余苑綺懷二胎。（圖／翻攝自臉書／余苑綺 Chichi）



李亞萍向《ETtoday星光雲》表示，「她也要趁這兩年趕快生，再過兩年，生完第一胎，一兩年還可以，過了兩年就不可能懷孕了。她老公本來就說想要有兩個，比較有伴，不會孤單。」如今余苑綺懷孕還沒滿3個月，她表示：「好像還差一點點。我們家都沒有避諱這個。」

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此外，李亞萍也透露，如今余苑綺每天躺在床上，孕吐非常嚴重，連下床都很難過：「第一胎也是這樣，所以她女兒變成他阿姨幫忙照顧，姑姑什麼的都幫忙照顧。」余苑綺日前也曾在臉書發文透露，「最近因為身體不太舒服，都沒有更新近況。」不過她在文中隻字未提二胎，如今眾人才知道，原來她身體不適是因為懷孕了。

▲余苑綺日前發文透露身體不適。（圖／翻攝自臉書／余苑綺 Chichi）



至於余苑綺孕期尚未滿3個月，為何消息會提前流出？對此，據《三立》報導，李亞萍坦言，全都是因為余祥銓今工作時說溜了嘴，怒說兒子勢必會被余苑綺罵死。

▲余天二女兒余苑綺1月與Gary補辦婚宴。（圖／資料照／記者李毓康攝）

事實上，余苑綺過去因罹患直腸癌，熬過12次化療後重生，在2016年1月結束治療，且於同年7月時拆除左邊鎖骨下方裝設的人工血管，總算跟化療正式告別，回歸到正常生活。此外，過去她被醫生告知，自己是「心型子宮」，可能難以受孕，先前還以為「這輩子都生不出來」，沒想到在平安生下大女兒樂樂，如今再度懷孕，好消息讓眾人又驚又喜。