阿弟老婆懷孕6個月突驚覺「出血了」！　Mei緊急就醫

記者劉宜庭／綜合報導

邱馨葦（Mei）和蕭景鴻（阿弟）結婚12年，育有2個女兒，目前懷有第三胎男寶寶，預產期約在7月底，全家都滿心期待新成員的誕生。她平時常在社群網站PO出生活點滴，自從懷孕後，也常分享孕期日常，沒想到10日卻因為出血就醫，令粉絲擔心不已。

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▲Mei和阿弟婚後生下2寶貝女兒，目前肚中懷有約6個月大男寶寶。（圖／資料照／記者林彥君攝）

邱馨葦目前懷孕約6個月，時常和粉絲分享孕期點滴及近況，沒想到她10日發文透露，當天前往醫院，並非是因為要例行產檢，而是因為驚覺「又出血了」才緊急就醫檢查，所幸應是虛驚一場，她PO出超音波照笑說，「照片裡你笑那麼開心，但你老木我是擔心死了，你可以乖乖的好好住在裡面等時間到在出來好嗎？」

此外，邱馨葦這次檢查完後，也PO出過去二女兒剛出生的萌照，與如今肚中男寶的超音波照進行對比，乍看之下似乎有些相像，她也隔空向兒子喊話：「爸爸（阿弟）說你今天的照片跟小姊姊很像。」

▲阿弟老婆Mei懷孕6個月突驚覺出血，緊急就醫檢查。（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）



日前直播時，邱馨葦就曾嘆說，最近因為懷孕的關係睡不好，不僅反應變遲鈍，記憶力也變差了，沒想到如今又因為出血就醫，引來不少粉絲留言關心，「能休息就多休息哦」、「媽媽辛苦了」、「寶寶乖乖～住好住滿喔」。