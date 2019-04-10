ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿弟老婆懷孕6個月突驚覺「出血了」！　Mei緊急就醫

記者劉宜庭／綜合報導

邱馨葦（Mei）和蕭景鴻（阿弟）結婚12年，育有2個女兒，目前懷有第三胎男寶寶，預產期約在7月底，全家都滿心期待新成員的誕生。她平時常在社群網站PO出生活點滴，自從懷孕後，也常分享孕期日常，沒想到10日卻因為出血就醫，令粉絲擔心不已。

▲▼Mei和阿弟。（圖／記者林彥君攝）

▲▼Mei和阿弟。（圖／記者林彥君攝）

請繼續往下閱讀...

▲Mei和阿弟婚後生下2寶貝女兒，目前肚中懷有約6個月大男寶寶。（圖／資料照／記者林彥君攝）

邱馨葦目前懷孕約6個月，時常和粉絲分享孕期點滴及近況，沒想到她10日發文透露，當天前往醫院，並非是因為要例行產檢，而是因為驚覺「又出血了」才緊急就醫檢查，所幸應是虛驚一場，她PO出超音波照笑說，「照片裡你笑那麼開心，但你老木我是擔心死了，你可以乖乖的好好住在裡面等時間到在出來好嗎？」

此外，邱馨葦這次檢查完後，也PO出過去二女兒剛出生的萌照，與如今肚中男寶的超音波照進行對比，乍看之下似乎有些相像，她也隔空向兒子喊話：「爸爸（阿弟）說你今天的照片跟小姊姊很像。」

▲阿弟老婆Mei懷孕6個月突驚覺出血，緊急就醫檢查。（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）

▲阿弟老婆Mei懷孕6個月突驚覺出血，緊急就醫檢查。（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）

日前直播時，邱馨葦就曾嘆說，最近因為懷孕的關係睡不好，不僅反應變遲鈍，記憶力也變差了，沒想到如今又因為出血就醫，引來不少粉絲留言關心，「能休息就多休息哦」、「媽媽辛苦了」、「寶寶乖乖～住好住滿喔」。

推薦閱讀

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」！　網友嗨翻：恭喜

快訊／余苑綺懷二胎！　余天又抱孫…李亞萍：都是兒子說溜嘴

快訊／余苑綺懷二胎！　余天又抱孫…李亞萍：都是兒子說溜嘴

「最美魚販」硬起來喊告！　怒控經紀人惡意中傷：人在做天在看

「最美魚販」硬起來喊告！　怒控經紀人惡意中傷：人在做天在看

「天燈妹」近況曝光…尺度變超辣！　才徵完男友「隔2年親PO婚紗照」

「天燈妹」近況曝光…尺度變超辣！　才徵完男友「隔2年親PO婚紗照」

蔡阿嘎自爆「第一次」在MTV！　二伯未成年赴高雄私奔

蔡阿嘎自爆「第一次」在MTV！　二伯未成年赴高雄私奔

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

李亮瑾哭慘劇透《炮仔聲》！　PO照「吳家發生大事」劇迷全崩潰

Max吃醋偷打Lucy「用力推開」！　隋棠親睹這幕出招…結局超催淚

Max吃醋偷打Lucy「用力推開」！　隋棠親睹這幕出招…結局超催淚

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

丫頭主持婚禮「有禮貌穿搭」美翻　重點6個字網激推！

野生修杰楷、梧桐妹逛超市！　賈靜雯不在…2人「私下真實互動」曝光

野生修杰楷、梧桐妹逛超市！　賈靜雯不在…2人「私下真實互動」曝光

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

黃立成帶20歲正妹女星回家！　「深夜親熱摸摸」全被拍…在她身上砸2000萬

「這東西」吃6年調經！　大牙就醫被告知「子宮沒在工作了」

《飢餓》邀到「八點檔男神」　孫協志嗨翻：他唯一上的外景！

《玩很大》黑隊隊長換他！　隔4年合體小鬼…網嗨翻：《角頭》團聚了

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市！　狂掃8家美食…網暴動：求巧遇

張軒睿問：聽過羅志祥歌嗎？Selina秒安靜　網嚇呆：那是她前男友

「天燈妹」近況曝光…尺度變超辣！　才徵完男友「隔2年親PO婚紗照」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

邱馨葦, Mei, Energy, 阿弟, 蕭景鴻

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 影／《獅子王》真人版預告！「彭彭、丁滿真實長相」網暴動
  2. 景點拍美照「墨鏡正妹」熱心幫忙！　她拍完搭話「妳很像周揚青」…竟是本人
  3. 獨家／《復仇者聯盟4》4大影城跟進「加價20元」　美麗華1個原因拒漲
  4. DIA彩娟臉紅：我有喜歡的人！陷入志洙、振永三角戀
  5. 「海莉前男友」尚恩曼德斯被封流行天王　小賈斯汀：要取代我還早！
  6. 王家梁胸肌撐爆和服　首見東京櫻吹雪：美極了！
  7. 阿弟老婆懷孕6個月突驚覺「出血了」！　Mei緊急就醫
  8. 《復仇者4》深夜第1場預售票「皇帝座」開價1500元！　網：坐雷神腿上？
  9. 林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳
  10. 柯叔元「日抽5包菸」超驚人！　一念頭戒了32年煙癮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366