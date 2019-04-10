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蔡阿嘎自爆「第一次」在MTV！　二伯未成年赴高雄私奔

記者劉宜庭／綜合報導

二伯是YouTuber蔡阿嘎的初戀情人，婚後在2018年7月喜獲兒子「蔡桃貴」，一家三口生活幸福美滿。近來，夫妻倆被問到，學生時期做過最瘋狂的事是什麼？她鬆口坦言，曾在未成年時期，不顧爸媽反對和蔡阿嘎「私奔」，一番經歷讓白癡公主聽完瞬間驚呆了！

▲▼蔡阿嘎、二伯飛峇里島度蜜月。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎和初戀情人二伯結婚後育有一子，家庭生活幸福美滿。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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原來，二伯最初跟和蔡阿嘎交往時，爸媽對於這段戀情都抱持反對態度，「有一次他（蔡阿嘎）好像要去高雄玩吧，我爸不讓我去。」面對白癡公主疑問了一句，「妳跟他私奔？」她隨即點頭，「真的，我就手機丟在家裡，然後我就衝去了。」

▲蔡阿嘎、二伯自曝學生時期做過最瘋狂的事。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

▲蔡阿嘎、二伯自曝學生時期做過最瘋狂的事。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

▲蔡阿嘎、二伯自曝學生時期做過最瘋狂的事。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

▲二伯自爆學生時期曾和蔡阿嘎「私奔」，不顧爸媽反對直奔高雄玩。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

白癡公主驚訝之餘，不忘追問，「啊有幹嘛嗎？」二伯回說，「沒有，就是去高雄玩而已，結果我爸媽就來高雄找我。」她透露，當時媽媽不知道是連絡誰、最後找到蔡阿嘎的手機號碼，「（媽媽）打給他，叫我在高雄火車站不要走。」被問到「妳那時候未成年吧？」她點頭承認，讓白癡公主笑說，「那難怪妳根本就被誘拐啊，哈哈哈。不過好加在你們現在都結婚了，然後又有一個蔡桃貴。」

▲蔡阿嘎、二伯自曝學生時期做過最瘋狂的事。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

▲蔡阿嘎、二伯自曝學生時期做過最瘋狂的事。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

▲白癡公主笑虧二伯根本是被誘拐。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

由於白癡公主在先前也訪問許多名網紅，眾人面對題目「在學生時期做過最瘋狂的事」，大多回答「作弊」。因此，輪到蔡阿嘎受訪時，他坦率表示：「作弊有什麼好瘋狂？我都做愛的好不好！」一旁的黃大謙聽聞後，立刻追問：「請問做過愛在哪裡？第一次在哪裡才是重點。」蔡阿嘎雖然驚覺自己挖坑給自己跳，下秒卻也大方回答，「嘉義，有那種MTV你知道嗎？」

▲蔡阿嘎、二伯自曝學生時期做過最瘋狂的事。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

▲蔡阿嘎、二伯自曝學生時期做過最瘋狂的事。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

▲蔡阿嘎自爆「第一次」是在MTV。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

蔡阿嘎接著說「弄阿弄的…」，面對一旁黃大謙立刻驚問「在MTV？」他繼續說，「我們就是學生時代…」這時，由於阿滴恰巧入鏡，他立刻轉換攻擊對象，直接問對方「你也有去過MTV吧？」看見阿滴隨即閃人，他也笑虧：「有包袱欸，他（阿滴）私底下都在開黃腔。」對此，阿滴趕緊出面澄清，「沒有、沒有這回事！大家不要這樣，不要相信，網路的資訊大家要非常小心，很多是錯誤的。」

▲蔡阿嘎、二伯自曝學生時期做過最瘋狂的事。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

▲蔡阿嘎、二伯自曝學生時期做過最瘋狂的事。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

▲蔡阿嘎爆料阿滴私下愛開黃腔，阿滴立刻澄清「沒有這回事！」（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

畫面接著又切換到蔡阿嘎說：「每個周末都要套一下。」被白癡公主問到「所以你每個禮拜去MTV？」他坦言，「唉唷，年輕人嘛，現在都沒辦法了。」一旁的黃大謙笑說，「難怪MTV那麼髒，就是被你們這些人弄髒的。」白癡公主回說，「以前小時候沒有在乎啊。」蔡阿嘎最後也表示，「有地方就好了。」一番言論在網路上掀起熱議，不少網友大讚蔡阿嘎超敢講，「阿嘎最敢說」、「阿嘎放壓軸很適合」。

▼白癡公主訪問網紅們「在學生時期做過最瘋狂的事」。（影片／取自YouTube／白癡公主，如遭刪除請見諒。）

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