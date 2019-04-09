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「最美魚販」硬起來喊告！　怒控經紀人惡意中傷：人在做天在看

娛樂中心／綜合報導

被譽為「最美魚販」的正妹網紅劉芃芃（阿澎）爆紅後，近來負面消息不斷，包括「曾在新加坡花場陪酒」、「和小開過夜」、「廟會清涼熱舞影片流出」等傳聞四起，讓家人替她心疼叫屈。對此，她9日硬起來喊告，指控上述消息全是郭姓經紀人利用媒體做出的不實報導，和律師討論後，將提出毀謗、損害名譽等告訴。

▲阿澎。（圖／翻攝自阿澎臉書）

▲阿澎先前被譽為「最美魚販」。（圖／翻攝自阿澎臉書）

劉芃芃9日貼出聲明稿，指控郭姓經紀人利用媒體做出不實報導，導致她的事業受創，連帶家人生活嚴重受到影響。她透露，對方還多次告訴她，「為了給不配合的藝人教訓，震撼教育是他展現權力的方式。」因此，她表示，「本人必須信守承諾，保護家人與支持我的人。」

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據《三立》報導，劉芃芃已多次向郭姓經紀人寄出存證信函，也有對話記錄證明消息來源是對方提供給媒體，和律師討論後，近日將提出毀謗、損害名譽等告訴。此外，該名郭姓經紀人是女星阿喜的前經紀人，目前與雪碧有工作上的合作關係。

▲阿澎媽媽在市場淚崩。（圖／翻攝自阿澎Instagram）

▲阿澎上過各大節目，在網路上人氣相當高。（圖／翻攝自阿澎IG）

對此，劉芃芃也表示，絕不會縱容無端侮辱、惡意中傷的人，「我相信台灣是有法律正義的，一切交由司法處理，現在的我只想努力好好工作。人在做，天在看。不是不報，時候未到。」

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最美魚販, 劉芃芃, 阿澎

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