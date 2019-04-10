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野生「網紅界女神」現身台中谷關！　「泡湯照流出」網友全暴動

記者劉宜庭／綜合報導

網紅球球外型甜美，曾和Jasper星培交往約2年，雙方前陣子宣布分手後，自己也開始努力經營YouTube頻道，在網路上人氣相當高。她平時常在社群網站分享生活點滴，近來開心和閨蜜出遊，現身台中谷關，其中一張泡溫泉的美照PO網，頓時讓大票網友暴動狂喊太犯規啦！

▲球球9日透露前往台中谷關度假。（圖／翻攝自球球Instagram）

▲球球9日透露前往台中谷關度假。（圖／翻攝自球球Instagram）

▲球球9日透露前往台中谷關度假。（圖／翻攝自球球臉書、Instagram）

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球球9日透過社群網站在台中谷關打卡，並且發文透露，和好友「巴逼」開心展開「溫泉小旅行」，期間還大方PO出一系列美照，分享當地絕美風景，以及2人悠閒泡溫泉的側拍照，雖然畫面巧妙以圖片遮住重要部位，雖然三點不露，僅露出白皙美背及纖細手臂，仍被讚性感指數爆表，在網路上掀起熱烈討論。

▲球球9日透露前往台中谷關度假。（圖／翻攝自球球Instagram）

▲球球泡溫泉。（圖／翻攝自球球Instagram）

事實上，球球憑著亮麗長相及魔鬼身材，曾在約會App《JustDating》的調查資料中，以17.57%的得票率，奪下台男網友性幻想YouTuber第1名。如今泡湯照PO網，更是引來大票網友暴動狂喊，「球球超美」、「很好看」，甚至還有人笑說，「最後一張可以看原圖嗎？」在網路上引發一陣熱議。

▲球球9日透露前往台中谷關度假。（圖／翻攝自球球Instagram）

▲球球9日透露前往台中谷關度假。（圖／翻攝自球球Instagram）

▲球球分享旅途中所見到的風景。（圖／翻攝自球球Instagram）

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