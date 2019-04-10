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張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

記者劉宜庭／綜合報導

張軒睿參加陸綜《女兒們的戀愛》和Selina（任家萱）配對，兩人熬過了前期的難關，終於重新走到一起，在最新一集中，還和任容萱CP展開Double Date，感情似乎更加升溫。沒想到，在下一集的預告中，雙方坐下來交流內心感受，沒想到他脫口2字，意外戳中Selina淚點，也讓棚內看著這段畫面的任爸也哽咽了。

▲張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

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▲張軒睿參加陸綜《女兒們的戀愛》和Selina配對。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲Selina和妹妹任容萱展開Double Date。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

最新預告中，張軒睿和Selina一起坐下來，面對面談心，他形容對方：「其實你很勇敢，只是你不知道而已。」下一秒畫面切換到Selina徹底淚崩，一邊擦拭著淚水、一邊回說，「覺得『勇敢』這2個字，讓我有很大的壓力。」

▲張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了。（圖／翻攝自芒果tv）

▲張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了。（圖／翻攝自芒果tv）

▲張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了。（圖／翻攝自芒果tv）

▲被張軒睿誇勇敢，Selina徹底淚崩了。（圖／翻攝自芒果tv）

人在攝影棚內觀望這段對話的任爸（任明廷），這時也哽咽表示，「10年過程中，她會有很多人稱讚她很勇敢，其實她是沒有選項去面對這個事情。」講到一半，他眼眶頓時泛紅，伸手拭去眼角的淚水。雖然預告中尚未明確指出，父女倆指的是哪件事，但是任爸提到時間點「10年」，引發外界猜測，有可能是指Selina在2010年拍戲遭火吻後的心路歷程。

▲張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了。（圖／翻攝自芒果tv）

▲任爸心疼到哽咽。（圖／翻攝自芒果tv）

由於在下一集，Selina似乎就要做出決定，是否要繼續和張軒睿約會下去，在預告影片的最後，她表示：「如果我，沒有那麼勇敢，就是…就是請你相信那只是，我還需要一點時間。」畫面接著切換到任爸推測，「以我對我女兒的了解，應該是不會去。」至於最後結果到底會如何，目前恐怕只能等節目播出後才得知曉了。

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關鍵字

Selina, 任家萱, 張軒睿, 女兒們的戀愛

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