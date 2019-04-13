楊冪大解放「辣跳鋼管舞」！　狂開M字腿…勾魂眼神驚艷200萬人

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星楊冪外貌甜美纖瘦，充滿仙氣的古裝扮相，更是擄獲不少觀眾的心。擁有超高人氣的她，近來登上陸綜真人實境秀《密室大逃脫》，罕見在鏡頭前辣跳鋼管舞，期間還大方劈腿、俏皮吐舌，自然不做作的性格，再度迷倒大票粉絲，熱舞畫面也瞬間登上微博熱搜榜首，驚艷超過200萬人，引發熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

▲楊冪是陸綜《密室大逃脫》班底之一。（圖／翻攝自《密室大逃脫》微博）

近來，楊冪和曾合作電影《小時代》的Hold住姐（謝依霖）、鄧倫、NINE PERCENT成員黃明昊、魏大勳，以及張國偉等人一起錄製真人實境秀《密室大逃脫》，透過推理解密逃出不同場景設定的密室。

引人注意的是，在最新播出內容中，眾人來到設有鋼管的舞廳，解謎過程中，現場突然播放電影《飛馳人生》的主題曲《大哥你好嗎》，立刻讓人聯想起男星尹正在片中飆跳鋼管舞的畫面。

▲現場播放電影《飛馳人生》主題曲，讓人聯想尹正在片中跳鋼管。（圖／翻攝自《密室大逃脫》微博）



這時，楊冪興奮喊「鋼管、鋼管！」下秒隨即上台，握住鋼管揮手、伸腳，還上下擺動身軀磨擦鋼管，踩高跟鞋開M字腿，同時流露出嫵媚、勾魂眼神，然而僅跳了短短數秒後，便忍不住笑場，超萌反應融化眾人，這段畫面也頓時登上微博熱搜榜首，吸引超過200萬人同時關注，意外掀起一陣熱議。

▲楊冪辣跳鋼管。（圖／翻攝自《密室大逃脫》微博）

▲楊冪上下擺動身軀、開M字腿。（圖／翻攝自《密室大逃脫》微博）

▲楊冪笑場。（圖／翻攝自《密室大逃脫》微博）

▲楊冪跳鋼管登熱搜。（圖／翻攝自微博）

►點我看楊冪跳鋼管片段。