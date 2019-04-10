Max吃醋偷打Lucy「用力推開」！　隋棠親睹這幕出招…結局超催淚

記者劉宜庭／綜合報導

隋棠和Tony結婚後，陸續生下3名兒女，包括3歲大兒子Max、2歲女兒Lucy，以及剛出生4個月的么兒Olie，一家5口超熱鬧。然而，如今Max、Lucy正處於爭寵階段，大兒子甚至還會吃醋、偷打妹妹，且屢勸不聽，她無計可施之下，才揚言要把Lucy送去親戚家住，最後Max的反應，卻也讓她感動不已。

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▲隋棠婚後育有3名兒女。（圖／翻攝自隋棠Instagram）



隋棠9日晚間睡前，和Max躺在床上聊天，沒想到兒子突然轉變話題、正經八百對著枕頭嚴肅說：「媽媽，妳不要把妹妹送去阿嬤家，Maxie很愛妹妹。」原來，這其實是母子倆半年前討論的話題，當時是Max吃妹妹醋的高峰之時，總會偷打妹妹又屢勸不聽。

無計可施的隋棠，某天將Max帶到房間正經地說，她看到Max有妹妹陪著一起玩時是很開心的，可是有時候不想跟Lucy分享開心了，就會很用力把妹妹推開，於是她問兒子：「如果，媽媽請阿嬤幫我們照顧妹妹，就是，是妹妹住在阿嬤家那種哦，那以後家裡就只有爸爸媽媽跟你一起，這樣是不是你想要的呢？」

▲Max和Lucy如今正處於爭寵階段。（圖／翻攝自隋棠臉書）

當時，Max愣了一下，接著用極不肯定的聲音，倔強地說了聲「好」。如今事隔半年，聽見兒子改變心意，隋棠也回說，「好，媽媽也捨不得。」這時，Max仍然盯著枕頭，假裝自己在說一件小事，讓親睹這一幕的隋棠忍不住表示：「實在有點想笑，又有點感動地想哭。」

「Maxie也捨不得！爸爸也捨不得！陳姐阿姨也捨不得！Mina阿姨也捨不得！安安老師也捨不得哦！」看見Max繼續若無其事地把身邊所有人都拉進來，一起為他的「捨不得」背書，隋棠也感性表示：「原來，你對妹妹的捨不得這麼這麼多，這樣這樣大。」暖心又催淚的結局，也感動大票網友，不少人紛紛大讚，「哥哥真的長大了」、「哥哥很棒」。

▲Max捨不得Lucy被送到阿嬤家，反應讓隋棠既欣慰又感動。（圖／翻攝自隋棠臉書）

【隋棠全文】

晚上睡覺前，和Max躺在床上正亂聊一通，剛決定好明天早餐要吃草莓口味的蠶寶寶，毫無預警，Max突然直接轉了個話題，正經八百對著枕頭嚴肅說：「媽媽，妳不要把妹妹送去阿嬤家，Maxie 很愛妹妹。」

我一驚，心想，這不是大約半年前的談話嗎，當時是哥哥吃妹妹醋的高峰之時，他總會偷打妹妹又屢勸不聽，無計可施之下有天將他帶到房間告訴他，我看到他有妹妹陪著一起玩時是很開心的，可是有時候不想跟妹妹分享開心了，就會很用力把妹妹推開，所以我問他，「如果，媽媽請阿嬤幫我們照顧妹妹，就是，是妹妹住在阿嬤家那種哦，那以後家裡就只有爸爸媽媽跟你一起，這樣是不是你想要的呢？」

記得當時他稍稍愣了一下，接著，用著極不肯定的聲音，倔強的只說了聲：「好」。

「好，媽媽也捨不得。」看著仍然盯著枕頭、假裝自己在說一件很小很小的事情的Max，實在有點想笑，又有點感動地想哭。

「Maxie也捨不得！爸爸也捨不得！陳姐阿姨也捨不得！Mina阿姨也捨不得！安安老師也捨不得哦！」這小子若無其事地，繼續把所有身邊的人拉進來一起為他的捨不得背書。

原來，你對妹妹的捨不得這麼這麼多，這樣這樣大