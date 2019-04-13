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林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！　肚皮驚見一條線：生過的證據

記者劉宜庭／綜合報導

「蛇姬」林采緹2018年7月產下兒子，如今相隔不到一年時間，就迅速恢復產前身材，胸部更是一如往常的雄偉豐滿，讓人羨慕不已。近來，她和姊姊到蘇梅島旅遊，曬出一系列比基尼辣照，不過玩到第3天，全身就已經被曬得通紅，蜜桃美臀更是明顯紅了2塊，腹部「子母線」也意外成為眾人目光亮點，引發討論。

▲林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！　肚皮驚見一條線：生過的證據。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！　肚皮驚見一條線：生過的證據。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

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▲林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！　肚皮驚見一條線：生過的證據。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！　肚皮驚見一條線：生過的證據。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

▲林采緹旅遊期間不忘曬出一系列比基尼美照。（圖／翻攝自林采緹臉書）

林采緹外出旅遊期間，仍不忘與粉絲互動，不時會在社群網站分享比基尼辣照，以及旅途中所見到的絕美風景。然而，玩到第3天，她發文透露，「第三天已經被曬得紅通通。」畫面中，她穿著紅白色系比基尼，布料幾乎快要包不住豐滿上圍，纖瘦四肢及S型身體曲線，一點都看不出生過小孩，產後身材完全沒有走樣。

▲林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！　肚皮驚見一條線：生過的證據。（圖／翻攝自林采緹臉書）

▲林采緹美臀明顯被曬紅。（圖／翻攝自林采緹臉書）

▲林采緹解放比基尼「美臀紅2塊」！　肚皮驚見一條線：生過的證據。（圖／翻攝自林采緹臉書）

▲林采緹「子母線」意外成為照片亮點。（圖／翻攝自林采緹臉書）

此外，有網友看完照片後，忍不住驚嘆：「要不是子母線，那肚子根本看不出來，幾乎已經全平了。」對此，林采緹也親自笑回，「子母線是生過的證據。」事實上，「子母線」是因孕婦荷爾蒙變化，而產生出的色素沉澱，因此不少人看見林采緹的子母線，都紛紛留言形容「孩子留給媽咪最美的象徵」、「好性感的子母線」，在網路上意外引發一陣熱議。

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林采緹, Under Lover, 胡睿兒

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