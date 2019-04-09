「天燈妹」近況曝光…尺度變超大！　徵男友「有大GG」隔2年親PO婚紗照

記者劉宜庭／綜合報導

「天燈妹」樂樂2017年到平溪遊玩時，在天燈上寫下「有大GG」等徵男友條件，因而在網路上爆紅。如今相隔約2年時間，近來有網友好奇她的近況，不但發現她依舊維持火辣身材，穿衣尺度似乎又更大了一些，意外掀起一陣熱烈討論。

▲樂樂2年前到平溪放天燈意外爆紅。（圖／翻攝自「天燈妹」樂樂臉書）

樂樂先前在天燈寫下超詳細的徵男友條件，包括「高瘦帥」、「一起賺錢」、「不花心」、「身高175」、「很聽話」、「只愛我」、「天天幸福快樂」，其中「有大GG」更圈起來用粗黑字體強調，照片在當時被網友熱烈討論，她也因此在網路上爆紅，臉書追蹤人數瞬間爆增，訊息更是如雪片般飛來，「就是比如說有台大醫生啊，還是什麼工作，企業家都有。」

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事實上，樂樂自國中畢業後，就到美甲店工作，學習一技之長，假日還兼差外拍模特，2年前放天燈時她年僅18歲，意外爆紅連自己也嚇了一跳，當時她也澄清笑說：「（有大GG）這是朋友寫的啦！不是我。」

▲「天燈妹」如今依舊維持火辣身材。（圖／「天燈妹」樂樂授權提供）

▲「天燈妹」拍照尺度相當大，大方展現性感身材。（圖／「天燈妹」樂樂授權提供）

事隔2年後，樂樂如今成為性感辣模，常接下許多廣告、代言等活動，也常拍攝一系列大尺度美照，大方展現前凸後翹的完美身材。私底下的她，平時也會在粉絲專頁和網友互動，分享生活、工作及旅遊點滴，近來還曬出一系列絕美婚紗照，幽默問說：「新郎呢？」此外，她日前更鬆口，考慮要推出個人寫真集，讓眾人期待不已。

▲「天燈妹」近來穿上白紗拍照，幽默問「新郎呢？」（圖／「天燈妹」樂樂授權提供）