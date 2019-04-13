愷樂喝喜酒穿這樣！　「貼身白T」合照新娘…網讚：很有禮貌

記者潘慧中／綜合報導

愷樂（蝴蝶姐姐）儘管工作忙碌，仍不時和粉絲分享生活點滴，她12日參加好姊妹的婚禮，身為明星的她不但沒有以華服出席，反而選擇最樸素的造型，不刻意搶走新娘風采。

▲愷樂穿白T喝喜酒。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



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照片中，可以看到愷樂化著精緻妝容，隨興放下及腰長捲髮，戴上編織花紋的報童帽，身穿白色字母T恤出席閨蜜的婚禮，用耳環、項鍊、戒指和手鍊加以點綴，身材很好的她當天包緊緊，穿著不會過於曝露且相當得體。

▲▼愷樂參加好姊妹婚禮。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



愷樂在貼文中難得感性地說：「真的好替妳開心。」好姊妹當天無疑是最美新娘，「根本公主化身！」雙方把握時間玩自拍，時而比手指愛心，時而對鏡頭甜笑放電，「善良的妳一定會狠狠的幸福。」姊妹情深可想而知。

▲▼愷樂其實擁有極品身材。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



事實上，愷樂好身材深藏不露，火辣曲線始終是一大話題，她曾透露會依照一套減重食譜進食，「早上起得比較晚，大部份早餐店都關起來了，所以會到便利商店買無糖豆漿和飯糰，中午是攝影棚便當，晚餐通常都6、7點吃，但都是青菜和蛋白質。」如果半夜突然很餓的話，有時候會再加一個蘋果或優酪乳。