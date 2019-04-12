親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

記者潘慧中／綜合報導

黃小柔2014年結婚，回想起婚宴過程，她藏了5年終於吐露心聲，當時進場前30秒其實一度崩潰爆哭，「壓力真的太大！」賓客不但前一晚紛紛打電話喬座位，而且「說不來的都來了」，從原本50桌爆桌到65桌，讓她頓時心力交瘁。

▲▼黃小柔2014年結婚。（圖／記者陳明仁攝、翻攝自Facebook／黃小柔）



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黃小柔在《上班這黨事》透露，婚前光是確定人數、安排賓客座位就花了不少心力，卻還是發生突發狀況，有的賓客本來說不來，結果全家都來，本來預計開50桌，最後爆桌到65桌，座位和食材都不夠，「我只能去拜託我們熟的人坐走廊。」

▲▼黃小柔當年只好拜託親友坐走廊喝喜酒。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



儘管暫時解決爆桌問題，黃小柔還是覺得很難過，第一時間馬上衝去跟坐在走廊的親友團道歉，但還是有聽到一些耳語，當她在敬酒的時候，便聽到有親友用台語說：「包最大，坐最遠，連個角都看不到。」

▲黃小柔聽到部分親友有耳語。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



黃小柔雖然知道親友是玩笑話，但聽在心裡還是很難過，「其實那是我滿遺憾的一件事情。」不只這樣，她過程中還聽到部份賓客說：「快！我們去跟明星拍照！」種種舉動都踩到她的地雷，才會在婚宴開始前忍不住直接大哭。

▲黃小柔婚禮前30秒崩潰爆哭。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



▲約從35：43分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）