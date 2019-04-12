小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

記者潘慧中／綜合報導

小A辣（黃柏軒）2018年大動作整型，掀頭皮、削骨、墊下巴、隆乳樣樣來，同時保留男性重要部位，勇氣可嘉令人敬佩。他11日在粉絲敲碗下，大方公開比基尼正面照，被眼尖網友發現「下面凸凸的」，對於相關的私密問題，他也不避諱回應了。

▲▼小A辣曬泳裝辣照。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）



請繼續往下閱讀...

小A辣即將前往泰國玩水，「穿這樣會不會太胖？」曬出照片希望大家告訴他是否需要減肥，只見他把金色秀髮撥到一側，身穿一套全黑比基尼，泳衣大挖空剪裁蹦出雪白北半球，三角泳褲側邊鏤空設計，讓人格外充滿遐想。

▲▼小A辣太正讓林進羞爆。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）



起身轉正面跪坐床上，小A辣的水蛇腰和蜜大腿讓不少女網友自嘆不如，但有部分網友的目光忍不住直盯下面，儘管有後製蝴蝶結的圖案，仍隱約看到「一包」，被問到到時候遮蓋重要部位的做法，他也大方地說：「會穿兩件泳褲。」

▲▼小A辣轉正面。（圖／翻攝自Facebook／小A辣）



值得一提的是，好友林進看到美照後，似乎也和其他網友一樣被電暈，「很騷，我好硬。」小A辣則以一個哭笑不得的表情符號回應，另外，當他發現好友不滿意溢出的副乳，他不忘安慰對方根本就不胖，顯見兩人的好交情。