婚紗連踩2禁忌！　長輩臭罵黃小柔「詛咒婚姻」公公沉默30秒說話了

記者潘慧中／綜合報導

黃小柔2014年結婚，回想起準備婚紗的過程，她透露當時非常想穿黑婚紗，老公當然表示沒有意見，先問長輩意見後被臭罵了一頓，最後鼓起勇氣問公公的想法，結果對方一席話讓她又驚訝又感動。

▲黃小柔婆家是軍人世家，軍人格外忌諱黑色。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



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黃小柔在《上班這黨事》透露一開始詢問另一半的意見時，對方表示不反對，但建議她去問媽媽或其他長輩的想法，結果被媽媽臭罵一頓，「妳幹嘛要詛咒妳這個婚姻？黑色妳什麼時候不穿，妳為什麼要在婚禮那天穿？人家在這麼大的年紀（45歲）願意跟妳結婚，妳的叛逆要停留在結婚以前。」

▲▼黃小柔被媽媽臭罵一頓。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



黃小柔聽完更生氣了，媽媽後來跟她說：「沒關係，現在一家之主是妳公公（那個時候是80幾歲），妳公公說OK就OK！」她鼓起勇氣和公公約喝下午茶，當天聊到一半，她拉回正題說：「我想要有自己的一個婚紗Look，我想要穿黑色婚紗。」

▲▼在公公支持下，黃小柔如願穿了黑婚紗。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



黃小柔話一說完，公公沉默了30秒後說：「在別人家是不行，但是妳是黃小柔，妳嫁進我家可以。」開明態度讓她很感動。不只這樣，她還親自設計了這套黑婚紗，「其實有習俗說新娘不能設計自己的婚紗，會嫁不好。」但幸好婆家都沒有反對，「我穿上的時候格外有感覺，跟自己年輕的那一塊在結婚那天告別。」

▲黃小柔甚至踩禁忌自己設計婚紗。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



▲約從01：43分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）