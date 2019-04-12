丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）近日跟隨《綜藝玩很大》團隊前往綠島錄影，11日適逢31歲生日，製作單位似乎悄悄準備了驚喜，「眼睛都哭腫了。」只見她嘴唇沾有一點鮮奶油，眼眶泛淚地說：「這集玩很大很感人，記得要看，應該是5／４（播出）。」

▲▼丫頭生日期間去綠島出外景。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



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畫面中，可以看到丫頭穿著黃隊隊服，一手拿蛋糕，一手拿手機自拍，眼眶裡似乎還有淚水，身旁坐著李懿、篠崎泫和黃豪平等人，她露出甜美笑容說：「謝謝紅隊！謝謝綠島玩很大的隊員們。」並附上許多愛心符號表達感謝。

▲▼丫頭眼睛都哭腫了。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



此外，丫頭也在Instagram曬出錄影花絮照，「送上夏日消暑照，謝謝大家的生日祝福。」生日放送超養眼福利，只見她紮起雙馬尾，身穿橘紅色連身泳裝，相當映襯她的雪白肌膚，從胸前延伸到腹部全是鏤空剪裁，深邃事業線、豐滿上圍呼之欲出，讓不少網友看傻眼直呼：「太性感了！」

▲▼丫頭放送生日福利。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



丫頭IG全文：

以前都覺得生日願望才不會實現勒

你們也會嗎？

可是當我每一年看完前一年生日對自己的期許，真的滿滿的感觸

原來已經默默實現生日願望、做到對自己的期許了

現在每天做的都是自己喜歡的事 再累也都是幸福的。每天充斥著各種商務上的事情，就像在破任務的感覺。各種生意經也不斷學習成長。

30歲的我說

我想要成為聰明有魅力、獨立懂事

也有職場能力會閃閃發光的女人

讓男人感到驕傲的女人。

一年後雖然達到了，但也還是覺得自己不夠強也不完美，我要繼續努力前進的 ‘’能力越大責任越大‘’是我這一年的深刻感受。我想把每個生活中的角色都做好，我希望這一年能做好自己每一件該做好的事，顧好每一個小夥伴。

也希望工作狂模式能到達一個安心的平衡點，讓我安心的踏入下一個階段。

祝我生日快樂

屬於我的*晴*人節