23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光　憲哥一聽搖頭：我反對

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，儘管當時收入已經比同年齡的人多，仍沒有輕易揮霍，反而在23歲存到第一桶金，只不過，其中一個省錢法意外引來不同看法，吳宗憲聽了便說：「我反對，那肯定是不對的！」

▲瑤瑤23歲存到100萬。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



請繼續往下閱讀...

瑤瑤最近在《小明星大跟班》分享存錢經驗，她從12歲就開始存錢，至今仍靠大眾交通工具通勤，曾在女僕餐廳和服飾店打工，也當過Show girl賺零用錢，她認為存錢關鍵就是要持之以恆。

▲瑤瑤公開省錢方法。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



儘管以她的能力已經可以搭計程車，瑤瑤仍堅持搭捷運和公車通勤，但不只朋友聽了很驚訝，主持人吳宗憲也十分不解：「妳搭公車這件事情是我所反對的。」原因只有一點，「妳搭公車的時間可能要比搭計程車時間來得久…妳省了這筆錢，但妳浪費了妳人生最重要的時間。」

▲▼吳宗憲反對瑤瑤靠搭公車省錢。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



吳宗憲表示搭車過程包含走到公車站、等車的時間，「上車偶爾還有人拿個香蕉在妳後面戳啊戳，一轉過來，可怕的是他手上沒有香蕉。」雖然話題有點走歪，他最後也難得嚴肅解釋自己的立場：「妳（瑤瑤）的投報率不對嘛！」

▲▼吳宗憲認為這樣浪費了最寶貴的時間。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



不過，瑤瑤也補充說搭公車其實要看時段，以前錄《黑澀會》早上7、8點就要到現場，因此她都會早起搭公車，反觀姊姊Apple（黃暐婷）比較晚出門就要搭小黃，不但無形中比她多了一點交通費，甚至會遇到早上塞車時段，影響到場準備的時間。

▲約從26：45分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）