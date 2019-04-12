台女「內衣褲晾廁所」踩雷！　洋男友傻眼秒滅火：我不要了

記者潘慧中／綜合報導

《2分之一強》近日邀請來賓討論亞洲和西方的衛生習慣，來自瑞典的方馬丁透露曾經有任女友內衣重複穿都不洗，讓他忍不住懷疑：「搞不好內褲也是（都不洗）這樣子嗎？」對此，來自義大利的吳子龍認為台灣有些女生在這部份真的不夠小心。

▲▼吳子龍認為台灣有些女生的衛生習慣真的不夠小心。（圖／翻攝自Facebook／吳子龍 Giovanni Voneki、YouTube／2分之一強）

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吳子龍透露當時第一次要去台灣女友的租屋處時，本來滿心期待，結果走進廁所看到內衣褲全晾在裡面，「讓我真的很傻眼！」儘管女方解釋是因為不想讓室友看到這些私密衣物，他當下仍決定：「那我不要了。」

▲▼吳子龍看到前女友把內衣褲都晾在廁所裡，瞬間滅火。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）



對此，吳子龍認為廁所是整個房子裡最髒、最多細菌的地方，而且還很潮濕，「妳在裡面晾，後來妳穿跟沒有洗沒有兩樣。」他搖頭表示無法接受，內衣褲應該是要在有陽光且透風的地方晾乾才乾淨，「如果妳放在廁所裡真的是很髒很髒的。」主持人梁赫群則緩頰可能是有些小套房實在沒地方晾，所以才放廁所自然風乾。

▲▼吳子龍覺得這個行為真的很髒。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）



▲約從56：21分開始。（影／取自YouTube／2分之一強）