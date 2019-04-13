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野生3藝人坐路邊聊天！　她0偽裝被認出…網全歪樓：不是剛出獄嗎

記者潘慧中／綜合報導

小甜甜（張可昀）儘管工作忙錄，仍不忘和粉絲分享生活點滴，她12日把握空檔和好友王少偉、王宇婕外出聚會，全程零偽裝相當親民，不少粉絲看了卻覺得超扼腕：「好想巧遇啊！」

▲▼小甜甜。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）

▲▼小甜甜和王少偉、王宇婕0偽裝坐路邊聊天。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）

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▲▼小甜甜。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）

照片中，可以看到小甜甜頂著完美妝容外出，身穿黃衣坐在路邊座椅喝飲料，一旁的王宇婕放下一頭長髮，轉頭露出甜美笑容，坐在對面的王少偉似乎直接套上灰T、戴著眼鏡就出門了，打扮非常休閒，而且3人完全沒有戴口罩或帽子遮掩，作風相當親民。

▲▼小甜甜。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）

▲▼小甜甜和王宇婕是好姊妹。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）

▲▼小甜甜。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）

小甜甜開心表示這機會真的很難得，「接孩子洗香香準備回家，想起現在很難見到的姐妹沒想到見成功了。」印證了她和王少偉、王宇婕私底下的好交情，即使平常沒有很常約出來碰面，仍不忘抽空維繫感情。

▲王宇婕日前在劇中被關進監獄。（圖／翻攝自Facebook／王宇婕）

格外引起討論的是在《炮仔聲》飾演「最毒小三」妍熙的王宇婕，她之前在劇中拿石灰灑向吳婉君飾演的「正宮」家雯，造成對方失明，幸好老天有眼，她的罪證終於被發現，從醫院千金淪為階下囚，好不容易出獄卻被關在醫院，讓不少網友歪樓留言：「妍熙不是剛出獄嗎」、「怎麼沒帶正浩一起出來約會？」

小甜甜IG全文：

真的很難得！！！
接孩子洗香香準備回家，想起現在很難見到的姐妹沒想到見成功了
茼萵，冬粉，啾啾....也成了鐵三角好朋友了

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

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小甜甜, 張可昀, 王少偉, 王宇婕

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