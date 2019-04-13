信義區「街頭藝人」好會唱！　網走近看「原來遇到周興哲」全場嗨炸

記者潘慧中／綜合報導

周興哲（Eric）作風親民，12日結束行程路過新光三越台北信義新天地A11館，剛好聽到街頭藝人廖柏鈞自彈自唱他的歌曲，「就過去快閃了一下！」全程都被吳思賢（小樂）拍了下來，2大男神同時現身信義區，讓不少網友羨慕地說：「路人太幸運了吧！」

▲▼周興哲信義區街頭快閃。（圖／翻攝自Instagram／ericchou0622、mark_pianist）



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街頭藝人廖柏鈞12日在信義區自彈自唱《怎麼了》和《如果雨之後》時，原唱周興哲當晚剛好和吳思賢約在那裡碰面，「走著走著就聽到有人在唱我的歌！」興致一來就上前唱了《怎麼了》，由小樂負責拍攝，街頭一秒變成小型演唱會。

▲▼周興哲唱歌，吳思賢負責拍攝。（圖／翻攝自Instagram／ericchou0622、mark_pianist）



畫面中，可以看到周興哲當晚身穿白T搭配牛仔褲，完全零偽裝，吳思賢則是戴上棒球帽、拉下口罩，穿著紅上衣和黑長褲就出門，2大男神打扮簡約又有型，卻絲毫掩蓋不住明星風采，電暈現場幸運民眾和一票網友。

▲周興哲和吳思賢親切地與街頭藝人廖柏鈞合照。（圖／翻攝自Instagram／mark_pianist）



周興哲將於5月11日舉辦2019「你，好不好」台北小巨蛋演唱會，他近期為次積極上課，不但健身、還上歌唱課，他謙虛表示：「希望能不斷的進步，追求最完美的，呈獻給親愛的小興星（粉絲名）們！」