女網友崩潰：劈腿前任故意來公司！　謝和弦混血妻「高EQ應對」被讚爆

記者潘慧中／綜合報導

台荷混血兒Keanna和謝和弦（阿扣、R-chord）結婚2年多，除了大方分享夫妻情事，也會不時和粉絲互動，11日透過Instagram回答網友提問，當中有不少人問了有關「前任」的問題，她真的都一一回覆了。

▲Keanna和謝和弦結婚2年多了。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



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有網友發問：「劈腿的前男友故意來我公司當我下屬怎麼辦？」Keanna笑說這其實是件很棒的事情，「所有最麻煩、最瑣碎、最不想處理的工作…就交給這位『一心能二用』的屬下！！！去處理了～～～～～。」

▲Keanna接受網友提問。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



之前還被問過「如何讓前任打消要我做地下情人的念頭」，Keanna則建議發問人告知對方現在交往的對象，「他不只會打消念頭，也可能會被打爆頭。」當然也有人想知道挽回前任的方法，她聽了表示自己從未有過這種念頭，「但如何扭斷前任的頭，機率可能比回頭大一點。」

▲▼有不少問Keanna關於前任的問題。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



此外，還有網友似乎搞不清楚狀況地問：「妳的前任是阿扣嗎？」Keanna不但不生氣，甚至笑答：「如果他是前任的話，那我現在在一起的是替身嗎？？」有人曾問：「結婚真的需要衝動嗎？」身為過來人的她則笑答：「我很冷靜，非常冷靜～冷靜的等待哥衝動的時候馬上答應！」

▲▼Keanna當初等到謝和弦有衝動結婚的念頭時，馬上答應求婚。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

